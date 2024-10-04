Житель Уфы едва не убил уборщицу

В Уфе местного жителя обвинили в жестоком избиении женщины. Подробности инцидента сообщили в Следственном комитете.
27 сентября в доме по улице Ахметова пьяный жилец напал на уборщицу. Он решил, что женщина скинула с 24-го этажа кота. Мужчина нанёс несчастной удары руками и ногами по голове и другим частям тела.
Женщину госпитализировали с тяжёлой черепно-мозговой травмой. На данный момент пострадавшая находится в коме.
Сейчас допрашиваются очевидцы преступления, проводится комплекс следственных действий. Суд заключил обвиняемого под стражу.