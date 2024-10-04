В Уфе наградили лучших педагогов Башкирии

Удалось создать целую систему мер поддержки учителей. 150 учителей, которые работают в сельской местности, ежегодно получают по 690 тыс. рублей. Также есть грантовая поддержка учителей дошкольного образования по 500 тыс. рублей, в этом году её впервые получили 50 наших воспитателей.

Ильдар Мавлетбердин, и. о. министра образования и науки Республики Башкортостан