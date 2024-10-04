В Уфе наградили лучших педагогов Башкирии

На сцене главной концертной площадки республики сегодня чествовали педагогов. В ГКЗ «Башкортостан» в преддверии профессионального праздника прошла торжественная церемония награждения. Учителей поздравили председатель комитета Совета Федерации Лилия Гумерова и исполняющий обязанности министра образования республики Ильдар Мавлетбердин.
Он также отметил, что за каждым нашим успехом стоит личность учителя. Из года в год наблюдается положительная тенденция. Растет уровень образования, что видно и по успехам учеников. В этом году педагоги республики подготовили 152 стобалльника. Башкортостан — в десятке лучших регионов страны по числу победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников. Успехами может похвастать и наша химическая школа, система наставничества, которая была создана народным учителем Лизой Агидуллиной. И, несомненно, каждый из педагогов, вкладывающий душу в своих учеников, нуждается в ответной поддержке.
Учителя могут похвастать не только победами своих учеников, но и собственными. В здании Правительства республики сегодня прошла церемония награждения победителей конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности. 39 обладателей благородной профессии получили премию в размере 200 тыс. рублей. А 43 педагога за заслуги в труде и продолжительную работу в сфере образования удостоены ведомственного знака отличия «Отличник образования».