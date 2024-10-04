В Уфе суд оштрафовал издателя «Пруфов»

Сама она позорно сбежала в Турцию, скрывается от правосудия, не захотела быть в суде и доказывать свою невиновность, значит, понимает, что претензии к ней обоснованы, что её постоянная антироссийская политическая повестка, которые наполняют СМИ, привела к возмущению обычных жителей не только Башкортостана, но и всей страны в целом. Я уверен, что мы не остановимся, и русофобская деятельность этой персоны получит ещё более серьезную оценку со стороны правоохранительных органов.

Виталий Милонов, депутат Государственной думы России