В Уфе суд оштрафовал издателя «Пруфов»

В Уфе суд признал виновной издателя «Пруфов». Рауфе Рахимовой вменили административное нарушение по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил страны в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».

Дело рассмотрели в Кировском районном суде столицы. Правоохранительные органы пришли к выводу, что медиаменеджер в публикациях в своих соцсетях формирует негативное восприятие к специальной военной операции и позицию по отказу жителей республики от участия в СВО. Факт публикаций выявили в Управлении ФСБ республики, затем отдел полиции №9 в Уфе составил административный протокол. Рауфе Рахимовой назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.

Сама она позорно сбежала в Турцию, скрывается от правосудия, не захотела быть в суде и доказывать свою невиновность, значит, понимает, что претензии к ней обоснованы, что её постоянная антироссийская политическая повестка, которые наполняют СМИ, привела к возмущению обычных жителей не только Башкортостана, но и всей страны в целом. Я уверен, что мы не остановимся, и русофобская деятельность этой персоны получит ещё более серьезную оценку со стороны правоохранительных органов.

Виталий Милонов, депутат Государственной думы России

Данное решение формируется не по инициативе региональных властей, как пишут некоторые недобросовестные средства массовой информации, а является общим федеральным. В условиях мощного информационного давления на Россию такая медиаполитика не могла не вызвать реакции со стороны государства. Соответственно, решение административного наказания – это не борьба с оппозицией или свободой слова, а логика государства, действия которого происходят исходя из национального интереса страны.

Марат Марданов, директор Центра гуманитарных исследований Министерства культуры Республики Башкортостан
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