В Уфе суд оштрафовал издателя «Пруфов»

В Уфе суд признал виновной издателя «Пруфов». Рауфе Рахимовой вменили административное нарушение по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил страны в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».
Дело рассмотрели в Кировском районном суде столицы. Правоохранительные органы пришли к выводу, что медиаменеджер в публикациях в своих соцсетях формирует негативное восприятие к специальной военной операции и позицию по отказу жителей республики от участия в СВО. Факт публикаций выявили в Управлении ФСБ республики, затем отдел полиции №9 в Уфе составил административный протокол. Рауфе Рахимовой назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.