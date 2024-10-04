ФК «Уфа» завершает подготовку к домашнему матчу против «СКА-Хабаровска»

Футбольный клуб «Уфа» завершает подготовку к домашнему матчу Первой Лиги против «СКА-Хабаровска». Позади у нашей команды неплохой выезд в Астрахань и Тулу, где удалось добиться положительного результата. Впереди — сразу пять игр на стадионе «Нефтяник» в течение месяца.

Хорошее настроение, тёплая осенняя погода — залог приятных тренировок. «Уфа» отсутствовала дома почти неделю, отправившись на двойной выезд. Сначала подопечные Евгения Харлачёва в матче Кубка России по пенальти обыграли астраханский «Волгарь». А следом отправились в Тулу на игру с лидером сезона в первой лиге. Могли побеждать, но не реализовали несколько верных моментов. Самые яркие из них были у Андрея Анисимова.

Бывает момент, особенно перед сном, когда головой бил, несколько раз выскакивало, было и было, надеюсь, что с Хабаровском такого не будет. Андрей Анисимов, полузащитник ФК «Уфа»

Нулевая ничья с лидером добавила уфимцам много эмоций, но всего одно очко в турнирную таблицу. Там «Уфа» пока семнадцатая. К тому же вокруг команды часто ходят различные околофутбольные слухи, которые точно мешают футболистам сконцентрироваться только на игре.

Стараемся не обращать внимание, есть поражения и серия неудачных игр, всегда есть негативные эмоции у болельщиков, не опускаем руки и двигаемся дальше. Камиль Муллин, нападающий ФК «Уфа»

На флажке трансферного окна «Уфу» пополнили Даниил Корнюшин и Дмитрий Стоцкий. Оба уже успели дебютировать за команду и оставить приятное впечатление. Ещё один новобранец команды — белорусский полузащитник Валерий Бочеров, выступавший до этого за «Урал» из Екатеринбурга. Валерий сходу стал основным игроком, проведя в Астрахани и Туле по 90 минут.

Так сложились обстоятельства, буквально в последний день трансферного окна поступило предложение. Я с удовольствием принял предложение, не хватает игровой практики, поэтому я здесь. Валерий Бочеров, полузащитник ФК «Уфа»