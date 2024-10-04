Владимир Путин отметил госнаградой тренера по стрельбе из Башкирии

Владимир Путин подписал указ о награждении почетным званием «Заслуженный работник физической культуры РФ» тренера по стрельбе из лука Зуфара Ситдикова. Всю жизнь он преподает в спортивной школе «Буревестник» Бирского района. Более того, дочь пошла по стопам папы, и теперь спортсменов они готовят вместе. Увлечение отца стало делом всей семьи.

А начинал, как тысячи других бирских ребят, в местной спортшколе. Это особый уголок: десятки фотографий, за которыми стоят чьи-то истории и судьбы. По некоторым из них можно даже отследить, как изменилась мода за последние полвека. Именно столько здесь воспитывают лучников. И абсолютное большинство из присутствующих на фото — это ученики Зуфара Аглямовича.

Он и сам когда-то был на месте своих учеников. В итоге выпускник физмата Бирского пединститута решил посвятить себя не точным наукам, а точному спорту. В трудовой книжке — одна запись. Зато его след — в сердцах тысяч учеников.

Строгий на первый взгляд, а как иначе, какой спорт без дисциплины? И добрый внутри, переживающий за каждого из своих учеников. Вот и во время съемок, пока воспитанники на соревнованиях в Краснодарском крае, он не выпускает телефон из рук. И детей не обманешь. Именно за такое отношение Зуфар Аглямович для своих воспитанников больше, чем тренер.

В списке мастеров спорта можно заметить и однофамилицу Зуфара Аглямовича. И это не совпадение. Гульнара — его дочь, которая пошла по стопам отца. И сейчас она уже не ученица, а коллега. И она с детства привыкла, что ее папа — «многодетный отец». Этот ученик еще ждет своего официального вхождения в спорт. Но дедушка и мама уже готовят будущего лучника. Планы у парня грандиозные.

Вторая дочь Зуфара Ситдикова тоже занималась стрельбой из лука. Другого пути и не могло быть, когда и папа, и мама в этом спорте. Женщина, которая однажды метко поразила его сердце, подарила 30 счастливых лет вместе.

Зуфар Аглямович в свои годы не перестаёт мечтать. И сейчас у него есть одно заветное желание — это помещение побольше, чтобы спортсмены могли оттачивать выстрелы в даль. Отличный лучник оказался ещё лучшим наставником. Он уже подготовил более 30 мастеров спорта, а счёт кандидатов идёт на сотни. И как тут отказаться от мастер-класса такого мэтра.