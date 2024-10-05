Врачи Башкирии помогли пациенту с редким заболеванием

В Кумертау врачи помогли пациенту с редким заболеванием. Подробности рассказали в министерстве здравоохранения.
50-летнего мужчину доставили в больницу со вздутием живота и спастическими болями. Симптомы указывали на возможную толстокишечную непроходимость. Такое состояние требует незамедлительного операционного вмешательства.
Врачи диагностировали у мужчины заворот долихосигмы. Это аномалия, которая связана с удлинением сигмовидной кишки, которая может привести к ее перекручиванию и непроходимости. Заболевание оказалось врожденным и проявилось только во взрослом возрасте.
С учетом серьезности состояния пациента операцию провели экстренную. Хирурги успешно удалили пораженную часть кишечника, восстановив нормальную проходимость. Пациент чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы.
Фото: министерство здравоохранения РБ.