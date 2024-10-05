Врачи Башкирии помогли пациенту с редким заболеванием

Врачи диагностировали у мужчины заворот долихосигмы. Это аномалия, которая связана с удлинением сигмовидной кишки, которая может привести к ее перекручиванию и непроходимости. Заболевание оказалось врожденным и проявилось только во взрослом возрасте.