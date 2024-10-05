В Уфе пройдет конференция «Россия в формирующемся многополярном мире: осмысление будущего»

7 октября в уфимском Конгресс холле «Торатау» состоится Международная научно-практическая конференция «Россия в формирующемся многополярном мире: осмысление будущего». Организаторами мероприятия выступают Правительство Республики Башкортостан, Центр социально-консервативной политики (ЦСКП), Уфимский университет науки и технологий (УУНиТ), Комитет Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО при содействии Секретариата Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Партнерами мероприятия являются Общественный совет по развитию саморегулирования, а также Международное консалтинговое агентство «GR Group». Информационный партнер события – Информационное агентство России ТАСС.
В рамках деловой программы конференции участники обсудят принципы формирования и перспективы евразийского влияния в международной повестке, влияние объектов природного и культурного наследия международного значения на устойчивое развитие территории Евразии и вопросы независимости финансового суверенитета России. Также в рамках конференции состоится пленарное заседание на тему «Становление многополярного мироустройства: социально-консервативный взгляд» с участием экспертов и лидеров мнений из разных регионов России.
Кроме того, 8 октября на площадке Конгресс холла «Торатау» состоится дизайн-сессия по использованию технологий искусственного интеллекта в ключевых отраслях. Организаторами сессии выступает ПАО «Сбербанк», а также Правительство Республики Башкортостан.
Информацию об участии в Международной научно-практической конференции «Россия в формирующемся многополярном мире: осмысление будущего», а также в дизайн-сессии по использованию технологий искусственного интеллекта Вы можете узнать по телефону: +7 (347) 215-18-68.
Фото: pravitelstvorb.ru