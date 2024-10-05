В Уфе пройдет конференция «Россия в формирующемся многополярном мире: осмысление будущего»

Современная Россия при Владимире Владимировиче Путине вернула былое достоинство и авторитет в мире. Обретает новых союзников и партнёров. Наращивает военную и экономическую мощь. Вновь становится великой державой, твёрдо отстаивает справедливость и многополярный мир. Башкортостан входит в десятку ведущих регионов России, формирующих более половины её валового внутреннего продукта. Развитая промышленность, богатые природные ресурсы, серьёзные финансовые вложения способствуют укреплению нашей экономики, успешной реализации социальных программ. Башкортостан – в числе лучших в стране по инвестиционной активности, эффективности промышленной политики. Мы поддерживаем торговые отношения с более чем сотней стран мира.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан