В Башкирии зафиксировали три смертельные аварии

В ГАИ Башкирии рассказали о трёх смертельных дорожно-транспортных происшествия.

В ночь с 4 на 5 октября в Татышлинском районе на 60 км автодороги Бураево-Староболтачево-Куеда 57-летний водитель на «Лада Калина» допустил выезд на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, за рулём которого находился 36-летний мужчина. В аварии погиб водитель отечественного авто.

В Кармаскалинском районе на 42 км автодороги Уфа-Оренбург произошло столкновение двух грузовиков. По предварительной информации, транспорт двигался в попутном направлении. В аварии погиб один из водителей.

В Мелеузовском районе на 213 км автодороги Уфа-Оренбург 28-летний парень на «Рено Дастер» выезжал с второстепенной дороги на главную и столкнулся с «Фольксваген Поло». В аварии погибли 70-летняя пассажирка второго авто, а водитель был госпитализирован. Молодой водитель не пострадал.