В Башкирии состоялся первый форум глэмперов

Первый форум глэмперов состоялся в Нуримановском районе. Участниками встречи стали 85 представителей бизнес-сообщества из разных уголков республики, которые занимаются предоставлением услуг с проживанием в глэмпингах и кемпингах. В рамках двухдневной программы прошли пленарные дискуссии, бизнес-обеды, выступления спикеров и гостей форума.

Участники обсудили идеи дальнейшего развития глэмпинг-бизнеса, пути по эффективному внедрению успешных практик, выработке общих стратегий развития. Мероприятие организовано Министерством предпринимательства и туризма республики и направлено на развитие нового популярного туристического направления.