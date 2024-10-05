Шахматисты из Башкирии успешно выступили на IX Спартакиаде пенсионеров России

Шахматисты Республики Башкортостан успешно выступили на IX Спартакиаде пенсионеров России, которая прошла в Кемерове. На соревнования приехали более 700 человек из 74 субъектов страны, а также из Беларуси, Казахстана, Эстонии и Финляндии.