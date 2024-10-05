Шахматисты из Башкирии успешно выступили на IX Спартакиаде пенсионеров России

Шахматисты Республики Башкортостан успешно выступили на IX Спартакиаде пенсионеров России, которая прошла в Кемерове. На соревнования приехали более 700 человек из 74 субъектов страны, а также из Беларуси, Казахстана, Эстонии и Финляндии.
В дисциплине шахматы нашу республику представляли Зульфат Нигматзянов и Роза Идрисова. Зульфат Закиевич, набрав 5,5 очков из 8 возможных, занял девятое место. Роза Ранусовна подтвердила статус рейтинг-фаворита, набрав уверенные 7 очков из 8 возможных, и стала победительницей Спартакиады пенсионеров России.