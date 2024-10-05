В Уфе прошёл заключительный этап фестиваля «450 вёсел»

Этими стартами спортсмены завершили сезон. Более 200 профессионалов и любителей стали участниками большого спортивного праздника.

В этот осенний пасмурный день погода не стала преградой для участников фестиваля. Наоборот, зарядила перед непростой дистанцией. «450 вёсел» — фестиваль, который ежегодно собирает на старте всех любителей водных активностей. И в этом году впервые он прошёл в три этапа: весной, летом и осенью.

Очень всем понравилось, что три этапа и очень много новичков. Спортсмены всегда традиционные, которые всегда участвуют. Это 28-я спортшкола, спортшкола гребли на байдарках и каноэ. Николай Пестов, директор городского центра туризма, краеведения и экскурсий «Комета» г. Уфы

Первый этап фестиваля прошёл в апреле, затем спортсмены стартовали в июне. И сейчас участники сразились на 18-километровой дистанции от бассейна «Юность» до биатлонного комплекса в Черниковке. Самый ответственный момент в водном туризме — это подготовка своего плавательного средства.

Как подготовить свою лодку к заплыву? С чего нужно именно начать? Сначала её нужно собрать, она в разобранном виде из двух частей, первый баллон и второй баллон, потом нужно каждый баллон надуть, после этого готово. Александр Швецов, участник фестиваля «450 вёсел»

По-настоящему красочно спортсмены взяли заключительный старт в этом сезоне. Особенность водного туризма — это разнообразие плавательных средств. Так и на фестивале более 50-ти экипажей сразились в нескольких классах.

Я участвую только на втором этапе, я вообще каждый год стараюсь приезжать сюда на ралли. Какие впечатления? Тяжело, но после финиша приятно, и я просто люблю получать медали. Были года, когда шёл дождь, был сильный ветер, что руки не разгибались, но всё равно, когда доезжать до финиша до конца, очень приятно. Мария Камалова, участница фестиваля «450 вёсел»