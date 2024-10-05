В Уфе прошёл заключительный этап фестиваля «450 вёсел»

Этими стартами спортсмены завершили сезон. Более 200 профессионалов и любителей стали участниками большого спортивного праздника.
В этот осенний пасмурный день погода не стала преградой для участников фестиваля. Наоборот, зарядила перед непростой дистанцией. «450 вёсел» — фестиваль, который ежегодно собирает на старте всех любителей водных активностей. И в этом году впервые он прошёл в три этапа: весной, летом и осенью.
Первый этап фестиваля прошёл в апреле, затем спортсмены стартовали в июне. И сейчас участники сразились на 18-километровой дистанции от бассейна «Юность» до биатлонного комплекса в Черниковке. Самый ответственный момент в водном туризме — это подготовка своего плавательного средства.
По-настоящему красочно спортсмены взяли заключительный старт в этом сезоне. Особенность водного туризма — это разнообразие плавательных средств. Так и на фестивале более 50-ти экипажей сразились в нескольких классах.
Кто-то принимал участие в водном ралли впервые, для кого-то эти старты ежегодные. Одно останется неизменным у всех участников — это эмоции и впечатления от пройденной дистанции. Теперь любители водных активностей соберутся на старт уже в следующем году.