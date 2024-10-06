На трассе в Башкирии зафиксировали ДТП

Сегодня, 6 октября, в Башкирии зафиксировали крупное ДТП. Авария произошла на трассе М-5.

Фото №1 - На трассе в Башкирии зафиксировали ДТП

Недалеко от деревни Уптино автомобиль «Нива Шевроле» столкнулся с прицепом фуры, которая стояла на обочине. В аварии пострадали два пассажира легкового авто. Самостоятельно выбраться из салона они не смогли – им потребовалась помощь спасателей.

Одному из пострадавших пассажиров потребовалась госпитализация. Водитель от госпитализации отказался. Водитель грузового авто не пострадал.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС. 

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