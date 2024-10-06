В Уфе мужчина застрял в диване

В Уфе помощь спасателей потребовалась 60-летнему местному жителю. Мужчина неудачно сел на диван.
Рука уфимца провалилась в отверстие между корпусом и регулирующим механизмом. Постепенно конечность начала отекать. Самостоятельно выбраться из западни мужчина не смог. В квартире он находился один, поэтому начал громко звать на помощь. Крики уфимца услышала соседка, которая и обратилась к спасателям за помощью.
Сотрудникам Поисково-спасательного отряда пришлось снять болты складывающего механизма и при помощи слесарного инструмента раздвинуться элементы дивана. Рука пострадавшего была благополучно освобождена – его осмотрели медики и оказали первую помощь.
Фото: УГЗ г. Уфы.