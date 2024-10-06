В Уфе мужчина застрял в диване

Рука уфимца провалилась в отверстие между корпусом и регулирующим механизмом. Постепенно конечность начала отекать. Самостоятельно выбраться из западни мужчина не смог. В квартире он находился один, поэтому начал громко звать на помощь. Крики уфимца услышала соседка, которая и обратилась к спасателям за помощью.