В Уфе до конца года установят 70 обзорных камер фиксации ДТП и ЧС

Искусственный интеллект на дорогах. В Уфе до конца года установят камеры, которые самостоятельно будут фиксировать ДТП и чрезвычайные ситуации. Это должно улучшить безопасность дорожного движения и оперативность реагирования служб при происшествиях. Система внедряется в республике по поручению Главы Башкортостана Радия Хабирова. В рамках всего проекта предусмотрено почти 200 таких камер. Это позволит создать полноценную подсистему видеонаблюдения.

Это одна из самых массовых аварий на неделе. Столкнулись автобус и 13 автомобилей, к счастью, без человеческих жертв. Кроме того, ДТП произошло днем и сильно не повлияло на дорожную обстановку, что бывает далеко не всегда. Фиксировать ДТП на аварийно-опасных участках столичных улиц в ближайшее время начнут специальные обзорные камеры. Самые первые уже установили на оживленном перекрестке Цурюпы – Чернышевского. Они дополнят существующие системы видеонаблюдения и станут еще одним шагом к созданию более безопасной городской среды.

Камеры устанавливаются на перекрестках во всех четырех направлениях, чтобы следить за ситуацией именно на данном перекрестке. ДТП, ЧС – все эти данные передаются в ситуационный центр, где контролируется движение автомобилей. Никита Капитонов, инженер технического надзора научно-производственного объединения «Интеллектуальные технические системы»

Центр управления дорожным движением – как всевидящее око. Именно сюда стекается обстановка со всех камер города. Операторы отслеживают ситуацию на большом экране и при необходимости могут вмешаться в дорожную обстановку через специальную программу. Например, отрегулировать работу светофоров, чтобы быстрее разгрузить заторы.

До конца года в Уфе установят 70 обзорных камер фиксации ДТП на 20 участках города. Системы интеллектуального управления появятся на улицах Комсомольской, Кувыкина, Зорге, Лесотехникума, 8 Марта, Вологодской, Заки Валиди, Карла Маркса, Софьи Перовской, Сочинской, 50 лет Октября, Центральной.

Установка обзорных камер фиксации ДТП и чрезвычайных ситуаций – финальная часть третьего этапа создания интеллектуальной системы. Участки для их размещения будут выбирать исходя из дорожной обстановки. Они появятся на магистральных участках, вблизи переходов и развязок. Например, рядом с недавно открытым путепроводом на улице Генерала Рыленко в створе «Южных ворот». Здесь также намерены установить умные камеры. Всего же в рамках проекта будет 184 таких устройства.

Мы сегодня в нашем ситуационном центре пользуемся камерами «Уфанета», «Безопасного города» – все это нам, безусловно, помогает. Но данные датчики будут прямо секунда в секунду информировать нас о том или ином происшествии на дорогах. Это позволит более быстро реагировать на ситуации, сообщать в соответствующие ведомства, органы. Илья Крюков, руководитель центра организации дорожного движения Республики Башкортостан

Работа над интеллектуальной транспортной системой в Уфе началась в 2022 году. Ее реализуют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Речь не только о камерах наблюдения. Специалисты модернизировали более сотни светофоров, которые теперь сами могут определять, когда лучше давать зеленый свет машинам.