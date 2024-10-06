В Башкирии урожай сахарной свёклы в семь раз превысил потребность республики

В Башкортостане фиксируют рекордный урожай сахарной свёклы – почти 2,5 миллиона тонн, что в семь раз превышает потребность республики. В региональном Минсельхозе уже заявили: сахарные заводы будут вынуждены работать до апреля. Но мощностей все равно недостаточно. Сроки переработки растянутся, а время с аграриями в вопросе сахара сработает только в минус. Участники рынка и эксперты опасаются, что часть урожая так и останется гнить на полях. Как это отразится на цене конечного продукта?

К копке сахарной свёклы хозяйства Гафурийского района приступили чуть более двух недель назад. Комбайны убирают урожай в одну смену, работать на полную мощность им пока незачем – в республике держится благоприятная погода, которая влияет на сахаристость будущего урожая. Прелести работы на новом свеклоуборочном комбайне ощутил оператор Мунир Галеев. Техника подсчитывает даже размер свёклы – для удобства аграриев все процессы удалось автоматизировать.

Камера удобна в ночное время особенно, все показывает. Не надо выходить, ключом крутить – все регулируется из кабины, очень удобно. Глубина, порез ботвы, бункер, время разгрузки, нагрузку – можно регулировать все через компьютер. Мунир Галеев, оператор свёклоуборочного комбайна

Одно из хозяйств принадлежит Руслану Бакирову. Предприниматель делится, что урожайность по сравнению с прошлым годом значительно увеличилась, а масса одного корнеплода порой достигает килограмма.

Погода слишком жаркая для того, чтобы хранить в кагатах. Свекла подсыхает, поэтому то, что позволяют нам мощности данного комбайна, нам благоволит, чтобы сдержать уборку, вернее, копку. И надеемся, мы к 25 октября завершим полностью копку, останется только отгрузка сахарной свеклы на завод. Руслан Бакиров, генеральный директор аграрного предприятия

Вывозка сахарной свеклы на Раевский сахарный завод идет медленно по причине ограничения приема корнеплодов. У нас есть в районе опасения, что собранный урожай может остаться на полях. Илдар Идрисов, директор информационно-консультационного центра Гафурийского района

Опасения не беспочвенны: в Минсельхозе Башкортостана прогнозируют урожай в семь раз больше, чем необходимо республике. Сахарная свекла уже выкопана на площади более 29 тысяч гектаров – это больше половины всего объема. Хорошие погодные условия для выращивания этой технической культуры сказались на ее средней урожайности, которая составила 452 центнера с гектара.

Выкопанную и очищенную от ботвы свёклу отправляют на заводы. В республике этим занимаются «Раевсахар» и Чишминский сахарный завод. Каждый в состоянии переработать за сезон чуть больше миллиона тонн, в то время как урожай корнеплода ожидается гораздо больше – почти 2,5 миллиона тонн. Мелеузовский завод уже который год законсервирован.

Мы пытаемся разогнаться, скажем так, войти в свою колею и идем на плановые переработки. Понятное дело, что свекла теряет свое качество с длительностью хранения. И уже если мы перейдем на февраль, то там будут сложности в плане ее перерабатывания, то есть она потеряет свое качество, свою дигестию, и будут сложности в этом плане. Гульнара Михайлова, начальник смены Чишминского сахарного завода

Мощности – на пределе. Даже при усиленном режиме, по подсчетам регионального Минсельхоза, сахарные заводы будут вынуждены работать до апреля. Но время играет с аграриями только в минус. Дело в том, что сельхозпредприятия свозят собранную свеклу на площадки сахарного завода, где она хранится в картах под открытым небом. И если не успеть переработать сырье в холодный сезон, оно может потерять свойства и аграриям придется совсем несладко. Меньше сахара – меньше выручки.

В случае высокого урожая, а в этом году урожай у нас действительно очень хороший, могут возникнуть определенные аномалии. Холодная погода может повлиять. Кагаты, где хранятся сахарная свекла, располагаются около дорог, и постоянные вот такие перемены температуры – то плюс, то минус, такие качели – они могут повлиять на качество хранения свеклы. Современные технологии позволяют сохранить сахарную свеклу при любой температуре и обеспечить наше население продовольственной безопасностью, в частности, сахаром для питания. Расул Гусманов, профессор кафедры экономики и менеджмента БГАУ, доктор экономических наук

Параллельно в республике идет уборка подсолнечника, который в этом году тоже демонстрирует хороший урожай. Но и здесь не все идет по маслу. Из-за обильных дождей подсолнухи поражает плесень. Поэтому на рынке, где образовался дефицит, техническая культура показывает высокую рентабельность.

На сегодняшний день убрано 5200 га, намолочено 7800 тонн семян. Два крупных завода и 20 мелких сегодня ведут приемку и производство подсолнечного масла. В целом качественный подсолнечник идет, мы видим, что цена на него растет, так как конкуренция появилась. Сегодня около 35 тысяч рублей за тонну. Это очень комфортная цена при себестоимости в 27 рублей. Ильшат Фазрахманов, и.о. заместителя премьер-министра правительства, министра сельского хозяйства Республики Башкортостан