В Башкирии урожай сахарной свёклы в семь раз превысил потребность республики

В Башкортостане фиксируют рекордный урожай сахарной свёклы – почти 2,5 миллиона тонн, что в семь раз превышает потребность республики. В региональном Минсельхозе уже заявили: сахарные заводы будут вынуждены работать до апреля. Но мощностей все равно недостаточно. Сроки переработки растянутся, а время с аграриями в вопросе сахара сработает только в минус. Участники рынка и эксперты опасаются, что часть урожая так и останется гнить на полях. Как это отразится на цене конечного продукта?

К копке сахарной свёклы хозяйства Гафурийского района приступили чуть более двух недель назад. Комбайны убирают урожай в одну смену, работать на полную мощность им пока незачем – в республике держится благоприятная погода, которая влияет на сахаристость будущего урожая. Прелести работы на новом свеклоуборочном комбайне ощутил оператор Мунир Галеев. Техника подсчитывает даже размер свёклы – для удобства аграриев все процессы удалось автоматизировать.

Камера удобна в ночное время особенно, все показывает. Не надо выходить, ключом крутить – все регулируется из кабины, очень удобно. Глубина, порез ботвы, бункер, время разгрузки, нагрузку – можно регулировать все через компьютер.

Мунир Галеев, оператор свёклоуборочного комбайна

Одно из хозяйств принадлежит Руслану Бакирову. Предприниматель делится, что урожайность по сравнению с прошлым годом значительно увеличилась, а масса одного корнеплода порой достигает килограмма.

Погода слишком жаркая для того, чтобы хранить в кагатах. Свекла подсыхает, поэтому то, что позволяют нам мощности данного комбайна, нам благоволит, чтобы сдержать уборку, вернее, копку. И надеемся, мы к 25 октября завершим полностью копку, останется только отгрузка сахарной свеклы на завод.

Руслан Бакиров, генеральный директор аграрного предприятия
Фото №1 - В Башкирии урожай сахарной свёклы в семь раз превысил потребность республики

Вывозка сахарной свеклы на Раевский сахарный завод идет медленно по причине ограничения приема корнеплодов. У нас есть в районе опасения, что собранный урожай может остаться на полях.

Илдар Идрисов, директор информационно-консультационного центра Гафурийского района
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Опасения не беспочвенны: в Минсельхозе Башкортостана прогнозируют урожай в семь раз больше, чем необходимо республике. Сахарная свекла уже выкопана на площади более 29 тысяч гектаров – это больше половины всего объема. Хорошие погодные условия для выращивания этой технической культуры сказались на ее средней урожайности, которая составила 452 центнера с гектара.

Выкопанную и очищенную от ботвы свёклу отправляют на заводы. В республике этим занимаются «Раевсахар» и Чишминский сахарный завод. Каждый в состоянии переработать за сезон чуть больше миллиона тонн, в то время как урожай корнеплода ожидается гораздо больше – почти 2,5 миллиона тонн. Мелеузовский завод уже который год законсервирован.

Мы пытаемся разогнаться, скажем так, войти в свою колею и идем на плановые переработки. Понятное дело, что свекла теряет свое качество с длительностью хранения. И уже если мы перейдем на февраль, то там будут сложности в плане ее перерабатывания, то есть она потеряет свое качество, свою дигестию, и будут сложности в этом плане.

Гульнара Михайлова, начальник смены Чишминского сахарного завода

Мощности – на пределе. Даже при усиленном режиме, по подсчетам регионального Минсельхоза, сахарные заводы будут вынуждены работать до апреля. Но время играет с аграриями только в минус. Дело в том, что сельхозпредприятия свозят собранную свеклу на площадки сахарного завода, где она хранится в картах под открытым небом. И если не успеть переработать сырье в холодный сезон, оно может потерять свойства и аграриям придется совсем несладко. Меньше сахара – меньше выручки.

В случае высокого урожая, а в этом году урожай у нас действительно очень хороший, могут возникнуть определенные аномалии. Холодная погода может повлиять. Кагаты, где хранятся сахарная свекла, располагаются около дорог, и постоянные вот такие перемены температуры – то плюс, то минус, такие качели – они могут повлиять на качество хранения свеклы. Современные технологии позволяют сохранить сахарную свеклу при любой температуре и обеспечить наше население продовольственной безопасностью, в частности, сахаром для питания.

Расул Гусманов, профессор кафедры экономики и менеджмента БГАУ, доктор экономических наук

Параллельно в республике идет уборка подсолнечника, который в этом году тоже демонстрирует хороший урожай. Но и здесь не все идет по маслу. Из-за обильных дождей подсолнухи поражает плесень. Поэтому на рынке, где образовался дефицит, техническая культура показывает высокую рентабельность.

На сегодняшний день убрано 5200 га, намолочено 7800 тонн семян. Два крупных завода и 20 мелких сегодня ведут приемку и производство подсолнечного масла. В целом качественный подсолнечник идет, мы видим, что цена на него растет, так как конкуренция появилась. Сегодня около 35 тысяч рублей за тонну. Это очень комфортная цена при себестоимости в 27 рублей.

Ильшат Фазрахманов, и.о. заместителя премьер-министра правительства, министра сельского хозяйства Республики Башкортостан

Аграриям сейчас остается только надеться на то, что осень к ним будет более благосклонна и поля с еще не убранным урожаем внезапно не накроет снег. Рекордный урожай, как выясняется, тоже не залог хорошей выручки. Когда хромает переработка. Между тем в Минсельхозе спешат успокоить: дефицита хлеба, сахара и подсолнечного масла в республике не ожидается, как и скачка цен на продовольственную корзину.

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