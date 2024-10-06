В Башкирии урожай сахарной свёклы в семь раз превысил потребность республики

В Башкортостане фиксируют рекордный урожай сахарной свёклы – почти 2,5 миллиона тонн, что в семь раз превышает потребность республики. В региональном Минсельхозе уже заявили: сахарные заводы будут вынуждены работать до апреля. Но мощностей все равно недостаточно. Сроки переработки растянутся, а время с аграриями в вопросе сахара сработает только в минус. Участники рынка и эксперты опасаются, что часть урожая так и останется гнить на полях. Как это отразится на цене конечного продукта?
К копке сахарной свёклы хозяйства Гафурийского района приступили чуть более двух недель назад. Комбайны убирают урожай в одну смену, работать на полную мощность им пока незачем – в республике держится благоприятная погода, которая влияет на сахаристость будущего урожая. Прелести работы на новом свеклоуборочном комбайне ощутил оператор Мунир Галеев. Техника подсчитывает даже размер свёклы – для удобства аграриев все процессы удалось автоматизировать.
Одно из хозяйств принадлежит Руслану Бакирову. Предприниматель делится, что урожайность по сравнению с прошлым годом значительно увеличилась, а масса одного корнеплода порой достигает килограмма.
Опасения не беспочвенны: в Минсельхозе Башкортостана прогнозируют урожай в семь раз больше, чем необходимо республике. Сахарная свекла уже выкопана на площади более 29 тысяч гектаров – это больше половины всего объема. Хорошие погодные условия для выращивания этой технической культуры сказались на ее средней урожайности, которая составила 452 центнера с гектара.
Выкопанную и очищенную от ботвы свёклу отправляют на заводы. В республике этим занимаются «Раевсахар» и Чишминский сахарный завод. Каждый в состоянии переработать за сезон чуть больше миллиона тонн, в то время как урожай корнеплода ожидается гораздо больше – почти 2,5 миллиона тонн. Мелеузовский завод уже который год законсервирован.
Мощности – на пределе. Даже при усиленном режиме, по подсчетам регионального Минсельхоза, сахарные заводы будут вынуждены работать до апреля. Но время играет с аграриями только в минус. Дело в том, что сельхозпредприятия свозят собранную свеклу на площадки сахарного завода, где она хранится в картах под открытым небом. И если не успеть переработать сырье в холодный сезон, оно может потерять свойства и аграриям придется совсем несладко. Меньше сахара – меньше выручки.
Параллельно в республике идет уборка подсолнечника, который в этом году тоже демонстрирует хороший урожай. Но и здесь не все идет по маслу. Из-за обильных дождей подсолнухи поражает плесень. Поэтому на рынке, где образовался дефицит, техническая культура показывает высокую рентабельность.
Аграриям сейчас остается только надеться на то, что осень к ним будет более благосклонна и поля с еще не убранным урожаем внезапно не накроет снег. Рекордный урожай, как выясняется, тоже не залог хорошей выручки. Когда хромает переработка. Между тем в Минсельхозе спешат успокоить: дефицита хлеба, сахара и подсолнечного масла в республике не ожидается, как и скачка цен на продовольственную корзину.