В Башкирии с начала года провели пять операций по пересадке сердца

Пять операций по трансплантации сердца провели в Башкортостане с начала года. Таких пациентов с пересаженным органом в груди в республике уже больше 70 – тех, кто в буквальном смысле получил вторую жизнь благодаря кардиохирургам и вовремя нашедшимся донорам. Наш регион входит в пятерку субъектов-лидеров в России по приживаемости донорских органов. Помимо трансплантаций, в Республиканском кардиоцентре выполняют все виды специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи. Всего проводят более 16 тысяч операций в год.

Айдар Баязитов не может представить свою жизнь без велопрогулок и регулярно проводит время на свежем воздухе. Но каждый его шаг – это заслуга врачей Республиканского кардиоцентра. В 2017 году мужчина перенес инфаркт. С тех пор здоровье его сердца постепенно ухудшалось. Врачи настоятельно рекомендовали сделать трансплантацию.

Каждый год, можно сказать, мне предлагали эту пересадку. Но как-то я все-таки старался пожить побольше со своим сердцем. Как бы тоже какие-то риски, тоже какие-то опасения были. Потом в конце концов решился по совету лечащих врачей, по консультациям, и все, меня поставили в очередь. Айдар Баязитов

Очередь на пересадку подошла меньше чем за полгода. Технически операция не самая сложная. Но для кардиологических пациентов трансплантация – это последний шанс на спасение. Перед пересадкой они обязательно проходят ряд процедур.

Есть определенный перечень обследований, которые надо обязательно провести перед операцией. Где-то в течение 10 дней пациенты находятся у нас на госпитализации, проходят эти обследования, и по результатам мы уже решаем, нет ли противопоказаний к операции, показана ли эта операция конкретному пациенту. И иногда решаем вопрос о возможности операции в федеральных центрах. Инна Зубарева, врач-кардиолог отделения кардиохирургии №2 Республиканского кардиологического центра

Еще один важнейший вопрос – приживется ли донорское сердце. При подборе учитывают рост, вес, группу крови и резус-фактор пациента. Проводят тест на иммунологическую совместимость. За состоянием пациентов тщательно следят и после операции. Сейчас десятки тех, кто перенес трансплантацию в кардиоцентре, живут полноценной жизнью. Занимаются спортом, путешествуют, заводят семьи.

Трансплантация в республике развита достаточно давно, примерно 12 лет мы пересаживаем уже сердца. В нашей республике живет 79 человек с пересаженным сердцем, из них 50 человек – это те люди, которые прооперированы на территории республики, остальные – это те люди, которые прооперированы в федеральных центрах. Ирина Николаева, главный врач Республиканского кардиологического центра

Трансплантология развивается в Башкортостане с 1996 года, когда в клинической больнице имени Куватова пересадили первую почку. Только в этом году орган трансплантировали 26 раз. Успешно проводят и операции по пересадке печени.

Мы их делаем на достаточно хорошем уровне в плане качества и количества. Хотелось бы, конечно, увеличить объемы пересаживаемых органов. Потому что потребность достаточно большая, и в листе ожидания у нас тоже много народу. Именно те люди, которым нужная наша помощь. Рифат Нуриахметов, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по Приволжскому федеральному округу и Министерства здравоохранения Республики Башкортостан

Ежегодно в республике проводят пять пересадок сердца. Технически кардиоцентр может выполнять больше подобных операций. Ограничивает лишь донорский ресурс. Есть планы по развитию трансплантации и ретрансплантации. Всего в республике в текущем году провели более 30 тысяч операций и хирургических методов диагностики на сердце и сосудах.