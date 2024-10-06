В Башкирии с начала года провели пять операций по пересадке сердца

Пять операций по трансплантации сердца провели в Башкортостане с начала года. Таких пациентов с пересаженным органом в груди в республике уже больше 70 – тех, кто в буквальном смысле получил вторую жизнь благодаря кардиохирургам и вовремя нашедшимся донорам. Наш регион входит в пятерку субъектов-лидеров в России по приживаемости донорских органов. Помимо трансплантаций, в Республиканском кардиоцентре выполняют все виды специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи. Всего проводят более 16 тысяч операций в год.
Айдар Баязитов не может представить свою жизнь без велопрогулок и регулярно проводит время на свежем воздухе. Но каждый его шаг – это заслуга врачей Республиканского кардиоцентра. В 2017 году мужчина перенес инфаркт. С тех пор здоровье его сердца постепенно ухудшалось. Врачи настоятельно рекомендовали сделать трансплантацию.
Очередь на пересадку подошла меньше чем за полгода. Технически операция не самая сложная. Но для кардиологических пациентов трансплантация – это последний шанс на спасение. Перед пересадкой они обязательно проходят ряд процедур.
Еще один важнейший вопрос – приживется ли донорское сердце. При подборе учитывают рост, вес, группу крови и резус-фактор пациента. Проводят тест на иммунологическую совместимость. За состоянием пациентов тщательно следят и после операции. Сейчас десятки тех, кто перенес трансплантацию в кардиоцентре, живут полноценной жизнью. Занимаются спортом, путешествуют, заводят семьи.
Трансплантология развивается в Башкортостане с 1996 года, когда в клинической больнице имени Куватова пересадили первую почку. Только в этом году орган трансплантировали 26 раз. Успешно проводят и операции по пересадке печени.
Ежегодно в республике проводят пять пересадок сердца. Технически кардиоцентр может выполнять больше подобных операций. Ограничивает лишь донорский ресурс. Есть планы по развитию трансплантации и ретрансплантации. Всего в республике в текущем году провели более 30 тысяч операций и хирургических методов диагностики на сердце и сосудах.
Сердечно-сосудистые заболевания остаются главной причиной смерти и инвалидности во всем мире. Но во многих случаях их можно предотвратить. Прежде всего врачи рекомендуют отказаться от вредных привычек, тщательней следить за питанием, ежедневно гулять на свежем воздухе, минимизировать стресс и регулярно проходить обследования.