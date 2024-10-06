Жители Башкирии с начала года перевели мошенникам почти 2 млрд рублей

Почти 2 миллиарда рублей выманили злоумышленники у жителей республики с начала года. Такова статистика регионального МВД. Люди отдают последние деньги, нередко берут кредиты и даже готовы распрощаться с собственной квартирой. В основном мошенники действуют по трем уже обкатанным схемам: перерасчет пенсии, скидки на жилищно-коммунальные услуги и оформление полиса ОМС. А еще могут просто нагрянуть в квартиру пожилого человека и предложить якобы почистить дымоход. Будьте осторожны, перед вами – мошенники.

Доверчивый пенсионер сразу согласился на проверку дымохода. Позже появился еще один сотрудник компании по очистке вентиляции. После двухминутных манипуляций пылесосом они попросили 7 тысяч рублей за свою работу. Денег у 85-летнего пенсионера не было, и он позвонил дочери с просьбой перевести их. Та пригрозила полицией – очистители дымоходов тут же покинули квартиру.

В управляющей компании ничего о внеплановой чистке дымоходов не слышали. И по квартирам их сотрудники с предложением услуг не ходят. К пожилому мужчине приходили мошенники. Еще один уфимский пенсионер перечислил более миллиона рублей якобы сотрудникам Минтруда. Они обещали пересчитать трудовой стаж для увеличения пенсии. Он бы отдал мошенникам еще больше денег, если бы не сотрудники полиции.

Жительнице же Кармаскалинского района позвонил лжесотрудник Пенсионного фонда. Её уверили, что идет перерасчет пенсии и новые выплаты. Преступник предложил помочь с записью в МФЦ, а все SMS -коды попросил переслать ему. Так он завладел ее личными данными. А после поступил звонок от якобы сотрудницы банка. Она рассказала о необходимости перевести все деньги на безопасный счет. Женщина взяла кредиты, добавила свои сбережения и перевела 2 млн рублей. Аферисты начали убеждать сельчанку, что еще кто-то покушается на ее квартиру, которую нужно срочно продать. Женщина обратилась за нужной справкой для сделки в отдел МВД. Сотрудники заподозрили неладное. В итоге квартиру удалось сохранить.

К слову, в июле вступил в силу закон, который поможет защитить средства граждан. Банки будут возвращать деньги, которые были переведены под воздействием аферистов в том случае, если они допустили перевод средств на подозрительные счета, которые есть в базе Банка России.