Побег от ответственности: подробности суда над издателем «Пруфов»

В Башкортостане издатель СМИ «Пруфы.рф» Рауфа Рахимова, о деструктивной деятельности которой мы неоднократно рассказывали в наших сюжетах, Кировским судом Уфы признана виновной в дискредитации Вооруженных сил России. Подробности – в нашем специальном репортаже.

Административное правонарушение, предусмотренное статьей 20.2 и статьей 20.3.3 КОАП РФ, имеет единый родовой объект – посягательство, нарушает общественные отношения в сфере общественного порядка и общественной безопасности. Данное правонарушение совершено с использованием информационных, телекоммуникационных сетей Интернет и рассматривается по месту выявления административного правонарушения. Индира Валиева, судья Кировского районного суда г. Уфы

Правда, сама Рахимова не явилась на судебное заседание, как и в прошлый раз, поскольку бежала от правосудия в Турецкую Республику – женщина заблаговременно приобрела там недвижимость и, по информации ряда источников, оформила вид на жительство.

Правоохранители убеждены, что Рахимова в своих социальных сетях формирует негативное восприятие СВО и пропагандирует отказ от участия в ней жителям региона. К такому выводу пришли лингвисты, сказано в материалах дела. Как нам стало известно, эксперты определили публикации Рахимовой как «идейный конфликт, убеждение адресата не поддерживать СВО». Подобная линия просматривается и в материалах «Пруфов». Например, «Кого потеряла Башкирия в спецоперации на Украине? Публикуем список погибших», «Зачем вам эта война*, молодые люди?», «Цена кресла – дань и ясак кровью».

Ранее в одном из республиканских СМИ публиковались материалы, которые объясняли, в чем именно заключается дискредитация Вооруженных сил Российской Федерации. В постах Рахимовой в «ВКонтакте» лингвисты нашли описание действий, а именно неучастие в спецоперации, положительно оценивая подобное решение. «Зачем вам эта война*, молодые люди? Пусть они у себя там сами разбираются…», – писала Рауфа Рахимова. Это является побуждением к мнению и действию, согласно оценке специалистов.

Важно сказать, что Рауфа Рахимова с начала проведения СВО открыто выступала против спецоперации. Хотя сейчас заявляет, что якобы всегда была со своей страной. Только вот интернет помнит, как медиаменеджер поддерживала противников СВО, а сама говорила, что «рано или поздно та резьба, на которой держится сегодня российский авторитаризм, будет окончательно сорвана».

Сама она позорно сбежала в Турцию, скрывается от правосудия, не захотела быть в суде и доказывать свою невиновность, значит, понимает, что претензии к ней обоснованы, что её постоянная антироссийская политическая повестка, которые наполняют СМИ, привела к возмущению обычных жителей не только Башкортостана, но и всей страны в целом. Я уверен, что мы не остановимся, и русофобская деятельность этой персоны получит ещё более серьезную оценку со стороны правоохранительных органов. Виталий Милонов, депутат Государственной думы России

Психологи уверены, что комментарии и публикации призваны оказывать негативное воздействие на сознание читателей. Здесь имеется программирование поведения, реализуемое за счет следующих манипуляций.

Дискредитирующие материалы в социальных сетях медиаменеджера зафиксировали сотрудники ФСБ, после чего был составлен протокол. Женщина уже удалила все свои аккаунты, однако на решение суда это никак не повлияло. После вынесения решения, медиаменеджер и ее адвокат (ранее привлекался по аналогичной статье) сразу же начали распространять фейки о якобы «многочисленных процессуальных нарушениях», которые свидетельствуют о ее невиновности.

Рауфа Рахимова оспаривает законность своего привлечения к административной ответственности, утверждая о процессуальных нарушениях и истечении срока давности. Однако, согласно закону, правонарушение считается выявленным в день составления протокола, который был оформлен в августе, а значит, срок давности не истек. Защита также указывает на отсутствие места и времени правонарушения в протоколе, но сама Рахимова была надлежащим образом уведомлена о времени и месте составления протокола, куда также не явилась. Кроме того, экспертизы, проведенные независимыми специалистами, оспариваются защитой как недопустимые из-за отсутствия подтверждения квалификации экспертов. Однако исследования были проведены по официальному запросу правоохранительных органов, а сами эксперты имеют более десяти лет стажа экспертной работы. Игорь Кузнецов, доцент кафедры финансового и административного права института права Уфимского университета науки и технологий, кандидат юридических наук

С самого начала СВО Рахимова выражает негативную оценку деятельности Вооруженных сил России. В феврале 2022 года разместила пост против СВО с целью создать эффект общественной поддержки противников спецоперации и общественного давления на патриотическую общественность и начала сеять панические настроения, рассказывая сказки про свое общение с простым народом и скорый коллапс банковской системы России.

Издание Рахимовой известно не только фейками о военнослужащих России, о новых волнах мобилизации и т.д. Через эту газету создавался позитивный образ таких башкирских экстремистов и сепаратистов, как Фаиль Алсынов** и Руслан Габбасов***, а также велась мобилизация людей на несанкционированные публичные акции, одна из которых привела к массовым беспорядкам в Баймаке.

После того, как было заведено административное дело, Рахимова начала публично выражать «любовь к Родине», пытаясь убедить публику в поддержке СВО, в патриотизме и т.д. Однако в то же время ее ресурсы продолжают усиливать антироссийские нарративы и информационно поддерживать экстремистов, тесно сотрудничающих с ВСУ. Отчетливо это видно по связи Рауфы Рахимовой с иноагентом и экстремистом Русланом Габбасовым***.

Эмигрировавший в Литву экстремист и иноагент, бывший руководитель признанной судом экстремистской организации «Башкорт»**** Руслан Габбасов*** практически не скрывает свою связь с западными спецслужбами. Рауфа Рахимова и ее ресурсы уже давно используют нарративы, распространяемые этим предателем своей страны.

Еще один яркий пример сотрудничества Рауфы Рахимовой и Руслана Габбасова*** также произошел не так давно. После разоблачительного спецрепортажа нашего канала под названием «Пятая колонна», где мы рассказали о деятельности «Пруфов», на ресурсах Габбасова*** начали появляться угрозы в адрес экспертов, давших свои оценки о деятельности журналистов издания. К примеру, не так давно ресурсы Руслана Габбасова*** и Рауфы Рахимовой дружно распространяли доклад Марианы Кацаровой – известной русофобки.

Сотрудничество Рауфы Рахимовой с Русланом Габбасовым*** и его сообщниками – это не просто комедия абсурда, это настоящая трагедия для тех, кто может стать жертвой их деструктивной деятельности. Используя чувства народа в своих целях, они массово втягивают обычных жителей, в первую очередь башкир, в экстремистские действия. При этом они не заботятся о народе, а преследуют собственные цели. Тимур Валитов, политолог

Таким образом, идеологическая политика ресурсов Рахимовой (включая её социальные сети) практически стала идентичной любой антироссийской пропаганде, исходящей от сетки СМИ-иноагентов.

В текущих условиях, когда наши земляки с оружием в руках защищают наше Отечество, здесь, в республике, мы обязаны всеми силами поддержать мир внутри. Общественная опасность деятельности Рауфы Рахимовой стала настолько очевидной, что правоохранительные органы вынуждены реагировать соответствующим образом. Валерий Олейник, секретарь межведомственного совета общественной безопасности Республики Башкортостан

Башкортостан как многонациональная республика и один из опорных регионов является одной из целей для попыток внешней дестабилизации. Для реализации этой цели используются всё и все. ФАДН фиксируют информационных атаки из зарубежных источников на регионы, в том числе на республику.

Рауфа Рахимова выехала за границу, практически повторив трюк многих предателей Родины, чтобы избежать ответственности за свою деятельность. Насколько принятое решение окажет влияние на ее деятельность – покажет время.

* По требованию Роскомнадзора при подготовке материалов о специальной операции все российские СМИ обязаны пользоваться информацией только из официальных источников РФ. Недопустимо публиковать материалы, в которых проводимая СВО называется «нападением», «вторжением» либо «объявлением войны», если это не прямая цитата (статья 57 ФЗ о СМИ). В случае нарушения требования со СМИ может быть взыскан штраф в размере 5 млн рублей, также может последовать блокировка издания. Роскомнадзор настаивает, что специальная военная операция не является «нападением», «вторжением», либо объявлением «войны».

** Алчинов Фаиль Фаттахович внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

*** Габбасов Руслан Салаватович внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов. Росфинмониторингом внесен в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.