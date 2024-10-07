Побег от ответственности: подробности суда над издателем «Пруфов»

В Башкортостане издатель СМИ «Пруфы.рф» Рауфа Рахимова, о деструктивной деятельности которой мы неоднократно рассказывали в наших сюжетах, Кировским судом Уфы признана виновной в дискредитации Вооруженных сил России. Подробности – в нашем специальном репортаже.
Правда, сама Рахимова не явилась на судебное заседание, как и в прошлый раз, поскольку бежала от правосудия в Турецкую Республику – женщина заблаговременно приобрела там недвижимость и, по информации ряда источников, оформила вид на жительство.
Правоохранители убеждены, что Рахимова в своих социальных сетях формирует негативное восприятие СВО и пропагандирует отказ от участия в ней жителям региона. К такому выводу пришли лингвисты, сказано в материалах дела. Как нам стало известно, эксперты определили публикации Рахимовой как «идейный конфликт, убеждение адресата не поддерживать СВО». Подобная линия просматривается и в материалах «Пруфов». Например, «Кого потеряла Башкирия в спецоперации на Украине? Публикуем список погибших», «Зачем вам эта война*, молодые люди?», «Цена кресла – дань и ясак кровью».
Ранее в одном из республиканских СМИ публиковались материалы, которые объясняли, в чем именно заключается дискредитация Вооруженных сил Российской Федерации. В постах Рахимовой в «ВКонтакте» лингвисты нашли описание действий, а именно неучастие в спецоперации, положительно оценивая подобное решение. «Зачем вам эта война*, молодые люди? Пусть они у себя там сами разбираются…», – писала Рауфа Рахимова. Это является побуждением к мнению и действию, согласно оценке специалистов.
Важно сказать, что Рауфа Рахимова с начала проведения СВО открыто выступала против спецоперации. Хотя сейчас заявляет, что якобы всегда была со своей страной. Только вот интернет помнит, как медиаменеджер поддерживала противников СВО, а сама говорила, что «рано или поздно та резьба, на которой держится сегодня российский авторитаризм, будет окончательно сорвана».
Психологи уверены, что комментарии и публикации призваны оказывать негативное воздействие на сознание читателей. Здесь имеется программирование поведения, реализуемое за счет следующих манипуляций.
Дискредитирующие материалы в социальных сетях медиаменеджера зафиксировали сотрудники ФСБ, после чего был составлен протокол. Женщина уже удалила все свои аккаунты, однако на решение суда это никак не повлияло. После вынесения решения, медиаменеджер и ее адвокат (ранее привлекался по аналогичной статье) сразу же начали распространять фейки о якобы «многочисленных процессуальных нарушениях», которые свидетельствуют о ее невиновности.
С самого начала СВО Рахимова выражает негативную оценку деятельности Вооруженных сил России. В феврале 2022 года разместила пост против СВО с целью создать эффект общественной поддержки противников спецоперации и общественного давления на патриотическую общественность и начала сеять панические настроения, рассказывая сказки про свое общение с простым народом и скорый коллапс банковской системы России.
Издание Рахимовой известно не только фейками о военнослужащих России, о новых волнах мобилизации и т.д. Через эту газету создавался позитивный образ таких башкирских экстремистов и сепаратистов, как Фаиль Алсынов** и Руслан Габбасов***, а также велась мобилизация людей на несанкционированные публичные акции, одна из которых привела к массовым беспорядкам в Баймаке.
После того, как было заведено административное дело, Рахимова начала публично выражать «любовь к Родине», пытаясь убедить публику в поддержке СВО, в патриотизме и т.д. Однако в то же время ее ресурсы продолжают усиливать антироссийские нарративы и информационно поддерживать экстремистов, тесно сотрудничающих с ВСУ. Отчетливо это видно по связи Рауфы Рахимовой с иноагентом и экстремистом Русланом Габбасовым***.
Эмигрировавший в Литву экстремист и иноагент, бывший руководитель признанной судом экстремистской организации «Башкорт»**** Руслан Габбасов*** практически не скрывает свою связь с западными спецслужбами. Рауфа Рахимова и ее ресурсы уже давно используют нарративы, распространяемые этим предателем своей страны.
Еще один яркий пример сотрудничества Рауфы Рахимовой и Руслана Габбасова*** также произошел не так давно. После разоблачительного спецрепортажа нашего канала под названием «Пятая колонна», где мы рассказали о деятельности «Пруфов», на ресурсах Габбасова*** начали появляться угрозы в адрес экспертов, давших свои оценки о деятельности журналистов издания. К примеру, не так давно ресурсы Руслана Габбасова*** и Рауфы Рахимовой дружно распространяли доклад Марианы Кацаровой – известной русофобки.
Таким образом, идеологическая политика ресурсов Рахимовой (включая её социальные сети) практически стала идентичной любой антироссийской пропаганде, исходящей от сетки СМИ-иноагентов.
Башкортостан как многонациональная республика и один из опорных регионов является одной из целей для попыток внешней дестабилизации. Для реализации этой цели используются всё и все. ФАДН фиксируют информационных атаки из зарубежных источников на регионы, в том числе на республику.
Рауфа Рахимова выехала за границу, практически повторив трюк многих предателей Родины, чтобы избежать ответственности за свою деятельность. Насколько принятое решение окажет влияние на ее деятельность – покажет время.
* По требованию Роскомнадзора при подготовке материалов о специальной операции все российские СМИ обязаны пользоваться информацией только из официальных источников РФ. Недопустимо публиковать материалы, в которых проводимая СВО называется «нападением», «вторжением» либо «объявлением войны», если это не прямая цитата (статья 57 ФЗ о СМИ). В случае нарушения требования со СМИ может быть взыскан штраф в размере 5 млн рублей, также может последовать блокировка издания. Роскомнадзор настаивает, что специальная военная операция не является «нападением», «вторжением», либо объявлением «войны».
** Алчинов Фаиль Фаттахович внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
*** Габбасов Руслан Салаватович внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов. Росфинмониторингом внесен в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
**** Башкирская общественная организация «Башкорт» признана экстремистской и запрещенной в РФ.