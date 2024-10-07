На Земле зафиксировали сильную магнитную бурю

Начиная с пятницы, 4 октября, и в течение всех выходных дней, на Земле бушевала сильная магнитная буря. Ее мощность достигала 6-7 баллов по 10-балльной шкале. Такой же мощности она была и ночью в понедельник. Однако в настоящее время фиксируется снижение уровня возмущения магнитного поля.