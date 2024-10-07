В Башкирии реконструировали памятник павшим фронтовикам

В селе Карагаево Гафурийского района почтили память героев Великой Отечественной войны. На площади Покровского храма состоялось торжественное открытие реконструированного памятника 90-х годов прошлого столетия.
На смонтированных гранитных плитах увековечили имена 243 павших воинов, ушедших на фронт из деревень Имендяшевского сельсовета Гафурийского района. В мероприятии приняли участие местная администрация, дети войны, жители села. Настоятель Покровского храма отец Филипп отслужил панихиду по погибшим, а для мусульман имам-хатыб прочитал суры Корана.