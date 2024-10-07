В Уфе прошли соревнования по спортивной акробатике памяти Заита Батырбаева

В Уфе в третий раз прошли региональные соревнования по спортивной акробатике. Мероприятие посвятили памяти заслуженного работника физкультуры и спорта Заита Батырбаева. В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов.

Участники представляли спортшколы Октябрьского, Салавата, Благовещенска и Уфы. Заит Батырбаев 40 лет возглавлял федерацию спортивной акробатики Башкортостана. Ученики вспоминают о нем как о добром и увлеченном человеке, всю жизнь посвятившем этому виду спорта. Он воспитал не одно поколение чемпионов.