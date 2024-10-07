Аграрии Башкирии получают страховые выплаты за гибель урожая

В этом году уборка урожая в Башкирии проходила в довольно сложных погодных условиях. По причине переувлажнения почвы на территории республики был введен режим ЧС регионального масштаба.
По словам и.о. вице-премьера правительства – министра сельского хозяйства Башкирии Ильшата Фазрахманова, от переувлажнения пострадали 373 хозяйства и порядка 450 гектаров посевов. Урожай погиб на площади 179 гектаров.
В 2024 году впервые были застрахованы около 20% площадей. В настоящее время аграрии получают страховые выплаты за ущерб урожаю: уже перечислено свыше 76 млн рублей.