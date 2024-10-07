Радий Хабиров поздравил Владимира Путина с днём рождения

Сегодня свой день рождения празднует Президент России Владимир Путин. Радий Хабиров на своих страницах в соцсетях выразил безграничное уважение лидеру страны от всей республики, поблагодарил Владимира Путина за поддержку, которую глава государства оказывает Башкортостану, проектам и начинаниям.
Только за последний год при участии Президента в регионе открыли первую очередь Межвузовского кампуса Евразийского НОЦ и Республиканский центр детской онкологии и гематологии. При поддержке Владимира Путина в Башкортостане проходят международные мероприятия самого высокого уровня. Благодаря национальным проектам, которые он инициировал, наша республика и все регионы страны движутся вперед, подытожил Радий Хабиров.