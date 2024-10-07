В Бураевском районе открыли три мемориальные доски

В Бураевском районе республики открыли три мемориальные доски. Памятные таблички установили на фасаде здания второй гимназии. Одну – в честь первого директора, участника Великой Отечественной войны Рафаэля Искандарова.

Вторую – в память о выпускнике школы, воине-интернационалисте Айдаре Махмутова. Он был посмертно награжден орденом Красной звезды и медалью «За отвагу».

Третью посвятили учителю физики Нагиму Кабирову, который погиб при исполнении воинского долга в зоне СВО. На спецоперацию мужчина отправился добровольно в октябре 2023 года в возрасте 63 лет. Также в его честь разместили в одном из классов «Парту героя».