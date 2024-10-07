Под Уфой появилась новая мечеть

В селе Старые Турбаслы под Уфой построена новая мечеть. Торжественное открытие мусульманского храма собрало не только односельчан, но и большое количество людей из других районов и городов республики.

Мечеть строили в течение 13 лет силами местных жителей и при поддержке спонсоров. Их усилия были отмечены Центральным духовным управлением мусульман России. Рустем Рахимов был одним из инициаторов идеи создания мусульманского храма. С молитвой выступил верховный муфтий страны Талгат Таджуддин.