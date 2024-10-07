Жители Башкирии перевели мошенникам более 14 млн рублей

Более 14 миллионов рублей жители республики отдали мошенникам за минувшие выходные. В дежурные части органов внутренних дел поступило 19 сообщений. 41-летняя уфимка попалась на уловку мошенников под предлогом дополнительного заработка.

Нашла объявление, подала заявку, с ней связались лжетрейдеры, которые убедили женщину оформить кредит на 3 млн рублей. В Туймазинском районе 25-летний местный житель принял звонок от якобы сотовой компании и с целью продления договора услуг связи продиктовал аферистам смс-коды. Похожую схему мошенники пытались провернуть и с 52-летней жительницей села Кандры. Однако сельчанка заметила, что на её имя оформляют кредит, и прервала контакт с аферистами, сохранив сумму в размере 990 тыс. рублей.