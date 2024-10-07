В Башкирии за прошедшие выходные выявили более 3500 нарушений ПДД

В усиленном режиме: в Башкортостане прошли профилактические рейды региональной Госавтоинспекции. Особое внимание инспекторы уделили выявлению нетрезвых водителей. Только за минувшие выходные сотрудники ДПС выявили более 3500 нарушений правил дорожного движения, в 207 случаях водители были пьяны.

Решил вечером выпить хмельного напитка, но на утро не подумал, что всё может обернуться изъятием транспорта. 58-летний житель Краснокамского района, управляя мотоблоком, встретил на своём пути экипаж ДПС. Мужчина был нетрезв, поэтому его отстранили от управления транспортным средством. Кроме того, при проверке было установлено, что водитель вообще не имеет прав на вождение.

Ещё один похожий эпизод случился в городе Учалы. Только там нарушителя уже пришлось догонять. Юноша, увидев дорожных инспекторов, попытался оторваться от них, но экипаж ДПС настиг его и задержал. Выяснилось, что автомобилем несовершеннолетний управлял в алкогольном опьянении.

Перепутала педали. В дежурную часть Иглинского района поступил звонок о том, что в СНТ «Родник» водитель автомобиля врезался в столб электроопоры и пытается уехать. Прибывшими на место сотрудниками Госавтоинспекции была задержана 36-летняя жительница Уфы. В ходе беседы автоледи также созналась, что перед поездкой выпила.

В прошедшие выходные дни 35 экипажей ДПС были направлены на северо-восток республики, а также в те районы, где сложная обстановка, связанная с аварийностью. В ходе рейда выделили проблемные зоны: выезд на полосу встречного движения в местах, где это запрещено, управление ТС в нетрезвом состоянии, не зарегистрированным транспортом, лишенными водительских прав, а также несоблюдение правил при перевозке детей.