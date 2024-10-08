В Уфе открылась выставка «Мой Башкортостан»

Среди экспонатов есть уникальные скульптуры кураистов, танцоров, Урал-батыра, мастериц национальных блюд. Часть экспонатов – это изображения башкирских конников, кавалеристов и солдат Великой Отечественной войны. Ляля Камалитдинова охотно участвует в мастер-классах, творческих мероприятиях и делится опытом. Ее работы известны не только в Башкортостане, но и за его пределами.

Также свои экспозиции показала Зулейха Рыскулова, которая всю жизнь работала учителем математики, но с детства занимается рукоделием. Её мама была выдающимся мастером, воспитывала в своих детях любовь к национально-культурным ценностям. Зулейха Рыскулова с гордостью хранит переданные из поколения в поколение нагрудники, сосуды для варки кумыса, масла. Организовала дом-музей в деревне Жуково под Уфой, где и проживает. Автор на выставке показала свои ручные работы: национальные костюмы, украшения, предметы быта.