В Россию пришел новый ХЕС-штамм ковида

С началом осени в России начал активно распространяться новый штамм коронавирусной инфекции – ХЕС. По состоянию на 1 октября в стране зарегистрировали 7 лабораторно подтвержденных случаев заболевания, которые вызваны именно этим видом ковида. По прогнозам экспертов, в ближайшее время данный штамм станет преобладающим.

В числе симптомов – слабость, повышение температуры тела, боли в горле, насморк, головные боли. При этом, как отмечают медики, потеря обоняния сейчас при коронавирусной инфекции встречается реже, чем ранее. Сейчас забеливание больше похоже на обычное ОРВИ.

Чтобы защититься от ХЕС-штамма, необходимо вакцинироваться теми вакцинами, которые ранее были одобрены Всемирной организацией здравоохранения. Доказательств того, что они не будут работать, у исследователей нет.