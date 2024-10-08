В Уфе прошёл фестиваль «Юный боец»

В Уфе состоялся фестиваль боевых искусств «Юный боец», который традиционно проходит два раза в год. В соревнованиях принимают участие спортсмены от шести лет, которые не имеют больших побед и лишь набираются опыта. Это помогает юным бойцам выходить на более важные турниры уже подготовленными.

Они соревнуются по упрощенным любительским правилам, максимально безопасно, на этих турнирах обкатываем спортсменов как судей, от 14 лет.

Ильдар Абулханов, старший тренер федерации всестилевого каратэ и комбат-самообороны Республики Башкортостан

На соревнованиях представлены спортсмены почти из всех районов республики. Более тысячи бойцов на шести площадках выявляли лучших во всестилевом карате и комбат-самообороне. По итогам соревнований будет отбираться команда, которая выступит на кубке Республики Башкортостан, а бойцы в перспективе смогут претендовать на попадание в сборную республики.

Этот вид спорта молодой относительно джиу-джитсу, новые ребята, интересно смотреть не только, как мы выступаем, а как начинает расти молодое поколение, нужно смотреть на навыки.

Данил Вавилов, чемпион мира по всестилевому каратэ, мастер спорта России
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Пенальти