В Уфе прошёл фестиваль «Юный боец»

В Уфе состоялся фестиваль боевых искусств «Юный боец», который традиционно проходит два раза в год. В соревнованиях принимают участие спортсмены от шести лет, которые не имеют больших побед и лишь набираются опыта. Это помогает юным бойцам выходить на более важные турниры уже подготовленными.