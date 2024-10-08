В Уфе прошёл фестиваль «Юный боец»

В Уфе состоялся фестиваль боевых искусств «Юный боец», который традиционно проходит два раза в год. В соревнованиях принимают участие спортсмены от шести лет, которые не имеют больших побед и лишь набираются опыта. Это помогает юным бойцам выходить на более важные турниры уже подготовленными.
На соревнованиях представлены спортсмены почти из всех районов республики. Более тысячи бойцов на шести площадках выявляли лучших во всестилевом карате и комбат-самообороне. По итогам соревнований будет отбираться команда, которая выступит на кубке Республики Башкортостан, а бойцы в перспективе смогут претендовать на попадание в сборную республики.