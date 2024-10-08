Радий Хабиров вручил госнаграды учителям и преподавателям

Глава Башкортостана сегодня вручил госнаграды учителям и преподавателям. Радий Хабиров удостоил медалями, почетными грамотами, званиями лучших работников образования в общей сложности 50 педагогов. Это не только опытные, но и молодые специалисты – им руководитель региона вручил гранты по 690 тысяч рублей.

Более полувека Тамара Юмагужина прививает любовь к русскому языку и литературе у детей и подростков. Жительница Уфимского района подготовила не одну сотню учеников. За усердную и многолетнюю работу Радий Хабиров вручил ей медаль «За трудовую доблесть».

Люблю работу свою, потому что я очень любила свою учительницу русского языка Нажиду Рахмангуловну. Толчок дала она, можно сказать. Во-первых, это любовь к детям – не надо делить на своих и чужих. Тамара Юмагужина, учитель русского языка и литературы школы д. Дорогино Уфимского района

Глава Башкортостана поздравил педагогическое сообщество региона с профессиональным праздником. Он поблагодарил учителей за их труд и пожелал им вдохновения и неиссякаемой энергии.

Это один из самых ярких и любимых в обществе профессиональных праздников. Он объединяет всех, кто через всю свою жизнь с честью несёт благородную миссию педагога. Этот день призывает всех нас, ваших бывших учеников, вспомнить волнительные школьные годы, выразить глубокую признательность своим наставникам. Учитель – уникальная профессия, немыслимая без творческого поиска, добрых эмоций и такта, педагогического вдохновения. Чаще всего в неё приходят на всю жизнь. От ваших знаний и умений зависит жизненный путь и успехи каждого выпускника. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Педагог Наталья Лутфуллина из Мишкинского района за 34 года выпустила 49 медалистов. И подготовила тех, кто на высокие баллы сдавал единые госэкзамены по русскому языку и литературе. А еще побеждал на всероссийских олимпиадах и поступал в лучшие вузы страны.

Я и окончила лицей №1 села Мишкино, и продолжаю здесь работать. Я очень признательна главе нашей республики за такое высокое звание. Благодарна своим ученикам, которые действительно заслуживали награды. Наталья Лутфуллина, учитель русского языка и литература лицея №1 с. Мишкино

Помимо ветеранов, в колонном зале чествовали и молодых учителей, которые работают в сельской местности. Радий Хабиров вручил каждому из них гранты на сумму 690 тысяч рублей. Всего в этом году её получателями станут 150 специалистов.

У меня есть склонность к физике, мне очень нравится этот предмет, и мне захотелось работать с детьми и учить тоже законам физики. Мои ученики участвуют в районных, республиканских и всероссийских олимпиадах по физике, также сам участвую в различных конкурсах. Александр Минченкин, учитель физики школы с. Прибельский Кармаскалинского района

Глава Башкортостана в неформальной обстановке пообщался с работниками образования. Он рассказал им о других мерах поддержки, которые сейчас действуют в регионе, и о больших преобразованиях в колледжах и ссузах. Огромное внимание уделяется и капитальному ремонту школ. За предыдущие два года в регионе реконструировали и привели в порядок 140 зданий.