Радий Хабиров вручил госнаграды учителям и преподавателям

Глава Башкортостана сегодня вручил госнаграды учителям и преподавателям. Радий Хабиров удостоил медалями, почетными грамотами, званиями лучших работников образования в общей сложности 50 педагогов. Это не только опытные, но и молодые специалисты – им руководитель региона вручил гранты по 690 тысяч рублей.
Более полувека Тамара Юмагужина прививает любовь к русскому языку и литературе у детей и подростков. Жительница Уфимского района подготовила не одну сотню учеников. За усердную и многолетнюю работу Радий Хабиров вручил ей медаль «За трудовую доблесть».
Глава Башкортостана поздравил педагогическое сообщество региона с профессиональным праздником. Он поблагодарил учителей за их труд и пожелал им вдохновения и неиссякаемой энергии.
Педагог Наталья Лутфуллина из Мишкинского района за 34 года выпустила 49 медалистов. И подготовила тех, кто на высокие баллы сдавал единые госэкзамены по русскому языку и литературе. А еще побеждал на всероссийских олимпиадах и поступал в лучшие вузы страны.
Помимо ветеранов, в колонном зале чествовали и молодых учителей, которые работают в сельской местности. Радий Хабиров вручил каждому из них гранты на сумму 690 тысяч рублей. Всего в этом году её получателями станут 150 специалистов.
Глава Башкортостана в неформальной обстановке пообщался с работниками образования. Он рассказал им о других мерах поддержки, которые сейчас действуют в регионе, и о больших преобразованиях в колледжах и ссузах. Огромное внимание уделяется и капитальному ремонту школ. За предыдущие два года в регионе реконструировали и привели в порядок 140 зданий.
Руководитель региона подчеркнул: именно от того, как работает учитель, зависит будущее страны и Башкортостана в целом. Всего в системе образования республики трудятся более 37 тысяч педагогов. Всех их объединяет одно – это, конечно же, стремление дать знания подрастающему поколению, научить их мыслить и познавать окружающий мир, чтобы успешно реализовывать себя в будущем.