Бойцы полка «Башкортостан» встретились со священниками

В тыловом районе мотострелкового полка «Башкортостан» прошла встреча православных бойцов со священниками. Они провели беседы и дали наставления военнослужащим. В экстремальных условиях как никогда важно слово Божие, утверждают верующие. Бойцы исповедались и прошли обряд причащения. Как говорит священники, на поле боя воин не один. Вся церковь молится за здравие бойцов.

Военнослужащий с позывным «Барс» из Абзелиловскового района в мотострелковом полку «Башкортостан» служит с первых дней формирования. По гражданской специальности он металлург. Подписав контракт, прошёл переобучение, стал военным поваром. Службу начинал в штурмовом отряде имени Гази Загитова. Готовил для бойцов на передовой. В ноябре 2023 года по месту дислокации штурмового отряда противник произвёл артиллерийский обстрел. Один из снарядов попал в кухню. Повар штурмового отряда получил множественные осколочные ранения. Два месяца он лечился в госпитале, затем снова встал в строй. Сейчас «Барс» – повар роты материального обеспечения. За мужество и героизм награждён медалью «Жукова».