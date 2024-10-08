Жители Уфы оказывают адресную помощь бойцам СВО

В Уфе 80 неравнодушных жителей Ленинского района объединились и оказывают адресную помощь фронту. По инициативе жителей микрорайона Нижегородка открыли небольшой цех по производству маскировочных сетей и окопных свечей. Волонтеры также собирают и передают теплые вещи, предметы личной гигиены, продовольствие.