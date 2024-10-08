Жители Башкирии за сутки перевели 9 млн рублей мошенникам

За сутки жители республики перевели мошенникам 9 млн рублей. В дежурные части МВД республики поступило 26 сообщений. 39-летнему жителю Сибая звонил якобы сотрудник МВД, который сообщил, что его личными данными завладели злоумышленники, предложив открыть безопасный счет.

Доверившись лжеправоохранителям, мужчина перевел им более 2,5 миллионов рублей. А жителю Кумертау позвонили якобы из оператора сотовой компании, который сообщил об истечении срока действия сим-карты и необходимости ее продления. Предоставив удаленный доступ к своему смартфону, на мужчину оформили кредит в размере 500 тыс. рублей.