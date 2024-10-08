В Башкирии пастухов подозревают в продаже нелегальных веществ

Двух пастухов подозревают в продаже марихуаны и гашиша. В Иглинском районе полицейские задержали уроженцев ближнего зарубежья, которые несколько месяцев трудились в местном фермерском хозяйстве. Как установили сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков, сельхозработа была лишь прикрытием.

С поличным задержали 45-летнего ранее судимого мужчину в момент передачи денег от очередной сделки. Вскоре был пойман и его 36-летний сообщник. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по месту жительства задержанных оперативники обнаружили и изъяли свыше 330 граммов марихуаны, 6 граммов гашиша и наличные. Свою вину мужчины признали и в настоящий момент заключены под стражу.