В Госсобрании Башкирии открылась выставка Сагита Гималетдинова

В преддверии Дня республики в Государственном собрании региона прошел День открытых дверей, в рамках которого открылась персональная выставка заслуженного художника Башкортостана Сагита Гималетдинова, посвященная родному краю. На 18-ти картинах представлены воспоминания о детстве, любовь к малой Родине и к Башкортостану, к его природе, истории и народу.
Выставку посетил и председатель государственного собрания республики Константин Толкачев, также он вручил автору работ благодарность за большой вклад в развитие изобразительного искусства Башкортостана и активную общественную деятельность.
Провели и ежегодную встречу, приуроченную ко Дню республики. В торжественной церемонии приняли участие депутаты, представители Федерации профсоюзов Башкортостана, работники предприятий и учреждений, достигшие наиболее высоких результатов в профессиональной деятельности. Гости познакомились с работой депутатского корпуса и посетили музей истории парламента региона. Также на встрече состоялось вручение наград.