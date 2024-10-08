В Госсобрании Башкирии открылась выставка Сагита Гималетдинова

В преддверии Дня республики в Государственном собрании региона прошел День открытых дверей, в рамках которого открылась персональная выставка заслуженного художника Башкортостана Сагита Гималетдинова, посвященная родному краю. На 18-ти картинах представлены воспоминания о детстве, любовь к малой Родине и к Башкортостану, к его природе, истории и народу.

Выставку посетил и председатель государственного собрания республики Константин Толкачев, также он вручил автору работ благодарность за большой вклад в развитие изобразительного искусства Башкортостана и активную общественную деятельность.

Мы уже на протяжении многих лет используем площадки Государственного собрания для размещения выставок. Сегодня мы открываем выставку, я думаю, она многим понравится. Константин Толкачёв, председатель Государственного собрания Республики Башкортостан