В Уфе на стадионе имени Гастелло обновили футбольное поле

На стадионе имени Гастелло уложили современное искусственное футбольное покрытие. Ранее специализированное покрытие появилось в крытом легкоатлетическом манеже, а сейчас в школе идёт ремонт спортивного зала.

К новым рекордам готовятся башкирские легкоатлеты. Обладательница первого взрослого разряда Камилла Шамсутдинова готовится выступить на международном турнире в белорусском Гомеле. В этом году она представляла республику на спартакиаде учащихся России.

Сейчас спортсмены тренируются на стадионе, но и с приходом холодов атлеты продолжат свои занятия. В 50-метровом легкоатлетическом манеже есть все необходимые для этого условия. В прошлом году здесь сделали ремонт: покрасили стены, но главное — заменили старое покрытие на современное и специализированное.

С двойной самоотдачей тренируются и юные футболисты. Они готовятся к играм в городе Октябрьский, там состоится турнир «Золотая осень». Но теперь шансов заявить о себе у воспитанников спортшколы имени Гастелло больше. Ведь они занимаются на новом, только выложенном искусственном футбольном покрытии.

Всего в спортшколе имени Николая Гастелло развиваются девять видов спорта, среди которых художественная гимнастика, самбо, пулевая стрельба. Также в спортшколе развиваются армрестлинг, бокс, греко-римская борьба. К примеру, из этого зала вышел Николай Митькин — восьмикратный чемпион республики, призёр зональных соревнований. А здесь тренировались мастера спорта международного класса Николай Рухтин, Станислав Ганеев, Рафис Садыков.