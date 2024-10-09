Врачи Уфы экстренно пробурили бляшку в артерии у пациента

Врачи Уфы оказали помощь пациенту с кальцинированной бляшкой в артерии. Подробности лечения рассказал и.о. министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
Бляшка сузила просвет артерии пациента на 90% — мужчине грозил инфаркт миокарда. Из-за узкого прохода установить стент и восстановить кровообращение было невозможно. А из-за сопутствующих заболеваний пациента врачи отказались от аортокоронарного шунтирования.
Использование такой технологии дает возможность спасти или улучшить качество жизни пациентов. Стандартные методы лечения для таких пациентов неэффективны, а в некоторых случаях они им противопоказаны.
Фото: министерство здравоохранения РБ.