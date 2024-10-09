Врачи Уфы экстренно пробурили бляшку в артерии у пациента

Врачи Уфы оказали помощь пациенту с кальцинированной бляшкой в артерии. Подробности лечения рассказал и.о. министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Фото №1 - Врачи Уфы экстренно пробурили бляшку в артерии у пациента

Бляшка сузила просвет артерии пациента на 90% — мужчине грозил инфаркт миокарда. Из-за узкого прохода установить стент и восстановить кровообращение было невозможно. А из-за сопутствующих заболеваний пациента врачи отказались от аортокоронарного шунтирования.

Врачи приняли решение в экстренном порядке провести ротационную атерэктомию. Это хирургическое вмешательство, во время которого используют ротаблятор — маленький бур, вращающийся со скоростью до 180 тысяч оборотов в минуту. С помощью него была удалена закальцинированная атеросклеротическая бляшка, а затем при помощи стента восстановлен нормальный просвет артерии.

Айрат Рахматуллин, и.о. министра здравоохранения РБ 

Использование такой технологии дает возможность спасти или улучшить качество жизни пациентов. Стандартные методы лечения для таких пациентов неэффективны, а в некоторых случаях они им противопоказаны.

Фото: министерство здравоохранения РБ. 

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