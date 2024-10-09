Врачи Уфы экстренно пробурили бляшку в артерии у пациента

Врачи приняли решение в экстренном порядке провести ротационную атерэктомию. Это хирургическое вмешательство, во время которого используют ротаблятор — маленький бур, вращающийся со скоростью до 180 тысяч оборотов в минуту. С помощью него была удалена закальцинированная атеросклеротическая бляшка, а затем при помощи стента восстановлен нормальный просвет артерии.

Айрат Рахматуллин, и.о. министра здравоохранения РБ