В Уфе презентовали фильмы, посвященные героям СВО

В Уфе презентовали три фильма, посвященных теме специальной военной операции и её героям из нашей республики. Так, короткометражная анимационная лента под названием «Безбашенный» повествует историю о жизни бойца Фаниса Хусаинова, который угнал вражескую бронемашину и в одиночку сражался с украинскими боевиками.

Вторая работа «Танец героя» посвящена памяти погибшего воина – артиста Сибайского концертно-театрального объединения Ильнара Хатмуллина, которого призвали в рамках частичной мобилизации. Третий фильм – художественный и основан на реальных событиях лета 2022 года. По сюжету героиня не хочет отпускать на СВО своего единственного внука и, чтобы остановить его, она отнимает фамильный оберег. Осознав свою ошибку, женщина пытается передать его через волонтеров, которые везут гумпомощь на фронт. Однако это выполнить не так-то просто.