Житель Башкирии с топором угрожал экс-супруге и дочери

В Белорецком районе перед судом предстанет 45-летний мужчина. В июле в селе Тирлянский он напал с топором на экс-супругу и дочь.
В полицию обратилась 22-летняя дочь бывших супругов. Она сообщила, что пьяный родитель напал на маму с топором и угрожает убийством.
Выяснилось, что экс-супруги продолжают жить вместе. К ним из другого города в гости приехала взрослая дочь, но нетрезвый отец устроил скандал.
Сельчанин стал фигурантом уголовного дела об угрозе убийством. Он признал свою вину, но от дачи показаний отказался, пояснив лишь, что реальных намерений убивать кого-либо у него не было. В отношении фигуранта была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.