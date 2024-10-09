Житель Башкирии с топором угрожал экс-супруге и дочери

Сельчанин стал фигурантом уголовного дела об угрозе убийством. Он признал свою вину, но от дачи показаний отказался, пояснив лишь, что реальных намерений убивать кого-либо у него не было. В отношении фигуранта была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.