На Башкирию надвигаются сильный ветер и мокрый снег

В Башкирии завтра, 10 октября, ожидаются неблагоприятные метеоусловия. По информации МЧС по региону, в некоторых районах республики прогнозируется чрезвычайная пожароопасность. Днем порывы ветра будут достигать 18 м/с.

Ожидается облачная погода с прояснениями. Кратковременные дожди, местами до умеренных. Вечером в северных районах республики пройдут дожди с мокрым снегом. Ветер северо-восточный 9-14 м/с.