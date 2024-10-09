На Башкирию надвигаются сильный ветер и мокрый снег

В Башкирии завтра, 10 октября, ожидаются неблагоприятные метеоусловия. По информации МЧС по региону, в некоторых районах республики прогнозируется чрезвычайная пожароопасность. Днем порывы ветра будут достигать 18 м/с.
Ожидается облачная погода с прояснениями. Кратковременные дожди, местами до умеренных. Вечером в северных районах республики пройдут дожди с мокрым снегом. Ветер северо-восточный 9-14 м/с.
В ночные часы температура воздуха +4, +9 градусов, по северу Башкирии до -1. Днем воздух прогреется лишь до +8, +13 градусов. На дорогах возможно ухудшение видимости в осадках до 1-2 км.