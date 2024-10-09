Радий Хабиров оценил готовность к проведению форума «Россия – спортивная держава»

В Уфе полным ходом идет подготовка к проведению форума «Россия – спортивная держава». Глава Башкортостана с рабочим визитом посетил главную площадку проведения события – Дворец борьбы. Руководитель региона осмотрел спортивный объект и ознакомился с ходом работ. Внутри здания рабочие возводят экспозиции и выставочную часть.

Радий Хабиров зашёл и в Центр управления форумом. Туда может обратиться по телефону любой участник спортивного международного мероприятия, который будет проходить в Уфе с 17 по 19 октября. Ожидается, что в Уфу приедут 5000 гостей из 100 стран мира.

Здесь будет проводиться Совет президента по физической культуре и спорту. Все остальное в целом, на мой взгляд, достойно готово. В этот день мы же открываем еще один объект спортивный, вместе с Президентом – это Центр фехтования, и там уже пройдут соревнования. Вообще в этот день будет куча соревнований, у нас и Ночи бокса будут, и соревнования по кёрлингу, по фехтованию, по борьбе. Мы откроем еще 19 числа, через день после Совета, Центр гребного слалома. Это будет невероятный спортивный праздник.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Волна
БАШКОРТТАР-БСТ