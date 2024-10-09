Радий Хабиров оценил готовность к проведению форума «Россия – спортивная держава»

В Уфе полным ходом идет подготовка к проведению форума «Россия – спортивная держава». Глава Башкортостана с рабочим визитом посетил главную площадку проведения события – Дворец борьбы. Руководитель региона осмотрел спортивный объект и ознакомился с ходом работ. Внутри здания рабочие возводят экспозиции и выставочную часть.
Радий Хабиров зашёл и в Центр управления форумом. Туда может обратиться по телефону любой участник спортивного международного мероприятия, который будет проходить в Уфе с 17 по 19 октября. Ожидается, что в Уфу приедут 5000 гостей из 100 стран мира.