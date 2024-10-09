Радий Хабиров оценил готовность к проведению форума «Россия – спортивная держава»

Здесь будет проводиться Совет президента по физической культуре и спорту. Все остальное в целом, на мой взгляд, достойно готово. В этот день мы же открываем еще один объект спортивный, вместе с Президентом – это Центр фехтования, и там уже пройдут соревнования. Вообще в этот день будет куча соревнований, у нас и Ночи бокса будут, и соревнования по кёрлингу, по фехтованию, по борьбе. Мы откроем еще 19 числа, через день после Совета, Центр гребного слалома. Это будет невероятный спортивный праздник.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан