Радий Хабиров принял участие в выездном заседании Президиума Совета судей России

Внедрение современных информационных технологий в судебную практику и создание единой электронной платформы базы данных всех органов власти и управления. Эти вопросы сегодня обсудили в столице Башкортостана. В Уфе впервые прошло заседание Президиума Совета судей Российской Федерации.

Представителей Фемиды, приехавших из разных регионов страны, поприветствовал глава республики. Радий Хабиров отметил, что встреча проходит в преддверии Дня Республики, и поздравил всех с праздником. Также руководитель региона поблагодарил судейское сообщество Башкортостана за высокий профессионализм, добросовестный труд и принципиальность в отстаивании законности.

Работа судьи – настоящее призвание, ответственное служение государству, обществу и гражданам. Мы высоко ценим и уважаем ваш труд. Вы для нас – образец высокой компетентности, скрупулезности, принципиальности, полной самоотдачи. Вы решаете судьбы людей – это тяжелый и очень ответственный труд. Судебная система надёжно стоит на страже закона, гарантирует неотвратимость наказания, защищает права и интересы граждан. Главным признанием работы судьи является общественное доверие. Важно отметить, что в нашей стране авторитет судебной системы высок. Это результат вашей напряжённой, кропотливой, ответственной работы.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

По суммарной загруженности районные суды Башкортостана – третьи в стране. На каждого представителя Фемиды нашей республики ежемесячно приходится до 90 дел. 

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