Радий Хабиров принял участие в выездном заседании Президиума Совета судей России

Внедрение современных информационных технологий в судебную практику и создание единой электронной платформы базы данных всех органов власти и управления. Эти вопросы сегодня обсудили в столице Башкортостана. В Уфе впервые прошло заседание Президиума Совета судей Российской Федерации.
Представителей Фемиды, приехавших из разных регионов страны, поприветствовал глава республики. Радий Хабиров отметил, что встреча проходит в преддверии Дня Республики, и поздравил всех с праздником. Также руководитель региона поблагодарил судейское сообщество Башкортостана за высокий профессионализм, добросовестный труд и принципиальность в отстаивании законности.
По суммарной загруженности районные суды Башкортостана – третьи в стране. На каждого представителя Фемиды нашей республики ежемесячно приходится до 90 дел.