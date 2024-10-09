Радий Хабиров принял участие в выездном заседании Президиума Совета судей России

Работа судьи – настоящее призвание, ответственное служение государству, обществу и гражданам. Мы высоко ценим и уважаем ваш труд. Вы для нас – образец высокой компетентности, скрупулезности, принципиальности, полной самоотдачи. Вы решаете судьбы людей – это тяжелый и очень ответственный труд. Судебная система надёжно стоит на страже закона, гарантирует неотвратимость наказания, защищает права и интересы граждан. Главным признанием работы судьи является общественное доверие. Важно отметить, что в нашей стране авторитет судебной системы высок. Это результат вашей напряжённой, кропотливой, ответственной работы.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан