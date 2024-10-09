Боец «Кайтыр» вернулся в Уфу после ранения

Военнослужащий с позывным «Кайтыр», что переводится с башкирского как «вернётся», вернулся. Накануне в Уфу приехал участник специальной военной операции Павел Самойлин, за судьбой которого после получения ранения следила чуть ли не вся республика.

В тельняшке и голубом берете, как и полагается настоящему десантнику. Бойца с позывным «Кайтыр» на перроне уфимского железнодорожного вокзала встречали родственники, друзья и коллеги.

Он сказал, что вернётся, и вернулся. И это были не просто слова. Желание вновь обнять родных и близких он словно обещание и молитву заложил в своём позывном. «Кайтыр» с башкирского языка переводится как «вернётся». Несмотря на тяжелые ранения, герой вновь дома. А ведь эта встреча могла и не состоятся. Близкие бойца даже успели получить информацию о том, что «Кайтыр» уже никогда не вернется.