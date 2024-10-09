Команда по хоккею с мячом «Кировец» вышла из отпуска

Команда по хоккею с мячом «Кировец» вышла из отпуска и приступила к первым тренировкам. Следующий сезон коллектив проведет также во второй по силе хоккейной лиге чемпионата России.

С первых тренировок работать приходится много. Хотя занятия на поле, скорее, втягивающие. Под нагрузкой ребята начнут заниматься только после углубленного медосмотра. А пока на разминке или во время игровой двусторонки можно и подшутить над товарищем по команде.

В прошлом сезоне в первой группе «Кировец» занял пятое место и не попал в финал соревнований. В новом сезоне Высшей лиги сыграют 23 команды в трех группах. Первый этап пройдет по круговой системе. Во второй попадут 12 лучших команд.

Даже в отпуске игроки не сидели без дела. К новому сезону они готовились по индивидуальной программе. Кстати, уфимский коллектив обновился на 50 процентов.

Руководству «Кировца» удалось сохранить основной костяк команды. В том числе в клубе продолжит работу лучший бомбардир прошлого сезона Владимир Иванов, забивший за «Кировец» 47 мячей.

Среди молодых ребят, которым дадут шанс проявить себя в клубе, – два воспитанника городской спортшколы №10 – Никита Козлов и Рамзиль Мигаманов. Уже зарекомендовали себя и проведут свой третий сезон в составе «Кировца» уфимцы Алик Мовлянов и Дамир Хамматов.