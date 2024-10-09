БК «Динамо» готовится к матчам в Высшей лиге

На баскетбольную карту России вновь возвращается Уфа. В этом сезоне в Высшей лиге сыграет команда «Динамо», образованная этим летом. У неё есть отличный домашний стадион, качественный тренер и состав из опытных баскетболистов.
«Мастер перехвата» — именно так называют одного из самых опытных и титулованных баскетболистов новой уфимской команды. Дмитрию Злобину 36 лет, он выигрывал Суперлигу-2 и не раз становился призёром российских чемпионатов. Вместе с наставником «Динамо» Евгением Горевым они работают совместно уже в третьей команде.
«Динамо» выступило на предсезонном кубке имени Сергея Тараканова, в котором приняли участие команды Высшей лиги и ряд коллективов молодёжного чемпионата. В групповом этапе уфимцы обыграли «Чебоксарских ястребов» 65:48 и УНИКС-2 со счётом 92:48. В «Финале четырёх», состоявшемся в Москве, подопечные Евгения Горева в драматичном полуфинале в овертайме уступили тобольскому «Нефтехимику» (74:86), а в игре за третье место победили «Самару-2».
Впрочем, наставник команды Евгений Горев не сильно рад третьему месту. По мнению тренера, динамовцы победили тех, кого и должны были обыгрывать на бумаге. Большинство баскетболистов команды — опытные и возрастные игроки, способные решать серьёзные задачи, а цель у динамовцев одна — победа в Высшей Лиге. Тем более тренируются и играют уфимцы в обновлённом зале на стадионе «Динамо».
Сейчас команда ведёт работу над тактическими взаимодействиями в атаке и обороне. Дебютные матчи команда проведёт уже на этой неделе. 13-14 октября «Динамо» дома сыграет с Чебоксарскими Ястребами, а 17-18 октября — против «ЦСП-Химки».