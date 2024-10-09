БК «Динамо» готовится к матчам в Высшей лиге

На баскетбольную карту России вновь возвращается Уфа. В этом сезоне в Высшей лиге сыграет команда «Динамо», образованная этим летом. У неё есть отличный домашний стадион, качественный тренер и состав из опытных баскетболистов.

«Мастер перехвата» — именно так называют одного из самых опытных и титулованных баскетболистов новой уфимской команды. Дмитрию Злобину 36 лет, он выигрывал Суперлигу-2 и не раз становился призёром российских чемпионатов. Вместе с наставником «Динамо» Евгением Горевым они работают совместно уже в третьей команде.

То, что нужно, когда происходит становление команды, много новых игроков. Некоторых я знаю, с некоторыми и поиграл в одной команде, нужно притереться. Связи, взаимодействия, всё отработать. Считаю, что неплохо съездили. Дмитрий Злобин, разыгрывающий БК «Динамо»

«Динамо» выступило на предсезонном кубке имени Сергея Тараканова, в котором приняли участие команды Высшей лиги и ряд коллективов молодёжного чемпионата. В групповом этапе уфимцы обыграли «Чебоксарских ястребов» 65:48 и УНИКС-2 со счётом 92:48. В «Финале четырёх», состоявшемся в Москве, подопечные Евгения Горева в драматичном полуфинале в овертайме уступили тобольскому «Нефтехимику» (74:86), а в игре за третье место победили «Самару-2».

Работаем, сыграли несколько игр, пару предсезонных, кубковые матчи, всё идёт хорошо, по плану. Я считаю, на многое будем способны, рассчитываем только на победы, нет такого, что сдаваться не будем. Алексей Чиликин, тяжёлый форвард БК «Динамо»

Впрочем, наставник команды Евгений Горев не сильно рад третьему месту. По мнению тренера, динамовцы победили тех, кого и должны были обыгрывать на бумаге. Большинство баскетболистов команды — опытные и возрастные игроки, способные решать серьёзные задачи, а цель у динамовцев одна — победа в Высшей Лиге. Тем более тренируются и играют уфимцы в обновлённом зале на стадионе «Динамо».

Очень хороший зал, в нашей лиге один из лучших залов. Хорошо, что у нас есть фиксированное время и календарь, пошли нам навстречу, есть своя раздевалка, есть свой медкабинет, это крайне важно в спорте. Евгений Горев, главный тренер БК «Динамо»