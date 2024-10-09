В Уфе состоялись чемпионат и первенство Башкирии по каратэ

В Уфе состоялись чемпионат и первенство Башкортостана по каратэ, а также республиканский турнир, приуроченный ко Всемирному дню каратэ. Впервые на соревнования регионального масштаба собрались свыше 500 спортсменов. Первый старт в сезоне всегда важен — ведь здесь формируется команда на новые и более важные турниры.

Победа на последних секундах! Александр Шкред уступал со счётом 0:2 за 15 секунд до конца финального поединка. К тому же получил болезненный удар в живот, из-за которого было сложно продолжать бой. Но Шкред не сдался и сумел нанести два удара ногой, перевернув ход поединка. 6:2 — победа в финале.

Было тяжеловато, но я собрался и выиграл. У меня было очень много поддержки. Мне чуть-чуть тренер подсказал, чтобы я проигрывал, и всё, вытянул вперёд. У меня самое любимое — кузами и урамалашакими, в итоге первый бой выиграл 6:0, второй 6:2. Александр Шкред, участник соревнований

А вот Нурислама Савельева частенько обижали в школе, поэтому он попросил маму записать на секцию единоборств. Карате пришлось по душе. Теперь есть уже первые победы в спорте и уверенность в себе.

Тренер просто правда хорошие подсказки давал. Задняя ура, передняя ура, это я всегда хорошо делаю. Савелий Нурисламов, участник соревнований

Эти соревнования являлись отборочными на первенство России, которое пройдут также в Уфе с 28 ноября по 2 декабря. Именно здесь отбиралась команда республики Башкортостан, которая будет в дальнейшем отстаивать честь региона.

Сегодня у нас Уфа доминирует в плане количества спортсменов, участников, у нас есть Белорецк, Стерлитамак, Учалы, Кумертау к нам присоединилась. Очень много спортсменов. Евгений Мещеряков, президент спортивной федерации карате Республики Башкортостан