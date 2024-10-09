В Уфе состоялись чемпионат и первенство Башкирии по каратэ

В Уфе состоялись чемпионат и первенство Башкортостана по каратэ, а также республиканский турнир, приуроченный ко Всемирному дню каратэ. Впервые на соревнования регионального масштаба собрались свыше 500 спортсменов. Первый старт в сезоне всегда важен — ведь здесь формируется команда на новые и более важные турниры.
Победа на последних секундах! Александр Шкред уступал со счётом 0:2 за 15 секунд до конца финального поединка. К тому же получил болезненный удар в живот, из-за которого было сложно продолжать бой. Но Шкред не сдался и сумел нанести два удара ногой, перевернув ход поединка. 6:2 — победа в финале.
А вот Нурислама Савельева частенько обижали в школе, поэтому он попросил маму записать на секцию единоборств. Карате пришлось по душе. Теперь есть уже первые победы в спорте и уверенность в себе.
Эти соревнования являлись отборочными на первенство России, которое пройдут также в Уфе с 28 ноября по 2 декабря. Именно здесь отбиралась команда республики Башкортостан, которая будет в дальнейшем отстаивать честь региона.
На первенстве России ожидается более полутора тысяч спортсменов из 50 регионов нашей страны. Это будет один из самых масштабных турниров и впервые пройдёт в возрастных категориях от 12 до 20 лет.