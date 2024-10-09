В Уфе состоялись чемпионат и первенство Башкирии по каратэ

В Уфе состоялись чемпионат и первенство Башкортостана по каратэ, а также республиканский турнир, приуроченный ко Всемирному дню каратэ. Впервые на соревнования регионального масштаба собрались свыше 500 спортсменов. Первый старт в сезоне всегда важен — ведь здесь формируется команда на новые и более важные турниры.

Победа на последних секундах! Александр Шкред уступал со счётом 0:2 за 15 секунд до конца финального поединка. К тому же получил болезненный удар в живот, из-за которого было сложно продолжать бой. Но Шкред не сдался и сумел нанести два удара ногой, перевернув ход поединка. 6:2 — победа в финале.

Было тяжеловато, но я собрался и выиграл. У меня было очень много поддержки. Мне чуть-чуть тренер подсказал, чтобы я проигрывал, и всё, вытянул вперёд. У меня самое любимое — кузами и урамалашакими, в итоге первый бой выиграл 6:0, второй 6:2.

Александр Шкред, участник соревнований

А вот Нурислама Савельева частенько обижали в школе, поэтому он попросил маму записать на секцию единоборств. Карате пришлось по душе. Теперь есть уже первые победы в спорте и уверенность в себе.

Фото №1 - В Уфе состоялись чемпионат и первенство Башкирии по каратэ

Тренер просто правда хорошие подсказки давал. Задняя ура, передняя ура, это я всегда хорошо делаю.

Савелий Нурисламов, участник соревнований

Эти соревнования являлись отборочными на первенство России, которое пройдут также в Уфе с 28 ноября по 2 декабря. Именно здесь отбиралась команда республики Башкортостан, которая будет в дальнейшем отстаивать честь региона.

БАШКОРТТАР-БСТ

Сегодня у нас Уфа доминирует в плане количества спортсменов, участников, у нас есть Белорецк, Стерлитамак, Учалы, Кумертау к нам присоединилась. Очень много спортсменов.

Евгений Мещеряков, президент спортивной федерации карате Республики Башкортостан

На первенстве России ожидается более полутора тысяч спортсменов из 50 регионов нашей страны. Это будет один из самых масштабных турниров и впервые пройдёт в возрастных категориях от 12 до 20 лет.

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