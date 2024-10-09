В Уфе прошёл турнир по танцевальному спорту — Кубок Дан-Башкортостан. Он проводится в столице республики в четвёртый раз и собрал 450 участников из пяти регионов России.
В сольных выступлениях на паркете каждый спортсмен отвечает за себя. Свои силы пробуют как начинающие танцоры, так и представители других возрастных категорий, таких как дети, юниоры и взрослые. В выступлениях в дуэтах и в парах своя специфика. Здесь важно чувствовать партнера. А это отрабатывается на тренировках. Кстати, с каждым годом танцоры стараются усложнить свою программу, добавить новые связки.
Сначала европейская, затем латиноамериканская программы. В каждой из них до 6 танцев, и всё это нужно повторить в нескольких турах. В итоге до финалов состязаний «Кубок Дан Башкортостан» добираются лишь самые сильные участники.
Этот турнир проводится в Уфе в четвертый раз. Сейчас он собрал 450 танцоров из пяти регионов страны. Конкуренцию башкирским спортсменам составили гости из Татарстана, Удмуртии, Челябинской, Оренбургской областей.
Результаты Кубка Дан Башкортостан подводили в каждом танцевальном отделении в выступлениях пар, дуэтов и солистов.