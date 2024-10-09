В Уфе прошёл турнир по танцевальному спорту

В Уфе прошёл турнир по танцевальному спорту — Кубок Дан-Башкортостан. Он проводится в столице республики в четвёртый раз и собрал 450 участников из пяти регионов России.

В сольных выступлениях на паркете каждый спортсмен отвечает за себя. Свои силы пробуют как начинающие танцоры, так и представители других возрастных категорий, таких как дети, юниоры и взрослые. В выступлениях в дуэтах и в парах своя специфика. Здесь важно чувствовать партнера. А это отрабатывается на тренировках. Кстати, с каждым годом танцоры стараются усложнить свою программу, добавить новые связки.

В танцевальном спорте я уже 11 лет, привела мама, и с первых занятий всё понравилось, и я полюбила этот спорт. Продолжаю также танцевать, развиваться. Выхожу на всероссийские соревнования вместе со своим партнером. Анна Яловенко, участница соревнований

Сначала европейская, затем латиноамериканская программы. В каждой из них до 6 танцев, и всё это нужно повторить в нескольких турах. В итоге до финалов состязаний «Кубок Дан Башкортостан» добираются лишь самые сильные участники.

Разные программы, и двоеборье у нас также будет. Детки будут танцевать 6-8 танцев. Юниоры будут танцевать десять танцев. Вальс, танго, самбо, ча-ча-ча, румба — всё представлено. Радмила Шагильманова, организатор соревнований

Мы недавно начали проводить наши турниры, карьеру организаторов. Дети получают медали и радуются. Альберт Ишмурзин, организатор соревнований

Этот турнир проводится в Уфе в четвертый раз. Сейчас он собрал 450 танцоров из пяти регионов страны. Конкуренцию башкирским спортсменам составили гости из Татарстана, Удмуртии, Челябинской, Оренбургской областей.

Я вижу, насколько активно стал развиваться танцевальный спорт в Башкирии. Это большая заслуга федерации, которая делает ставку на молодых. Ирина Адамова, главный судья соревнований