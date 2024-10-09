Башкирия расширяет сотрудничество с ОАЭ

Башкортостан расширяет международное сотрудничество с Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом стало известно во время официальной встречи Радия Хабирова с гендиректором ежегодного инвестиционного собрания Валидом Фаргалом.
Стороны на встрече обсудили вопросы взаимодействия и участия компаний из нашей республики в международном деловом конгрессе. Валид Фаргал предложил организовать презентацию экономического потенциала Башкортостана в Абу-Даби в следующем году в рамках международной конференции, которая пройдет с 7 по 9 апреля.
Радий Хабиров подчеркнул значимость участия делегации из нашего региона в форуме, ведь он собирает ежегодно крупнейших мировых инвесторов. При этом зарубежный гость отметил, что у инвесторов есть заинтересованность инвестировать в регион.
У Башкортостана есть большое преимущество — выпуск халяльной продукции. И республика может расширить свой экспортный потенциал в восточных странах. Совместное сотрудничество с нашими партнёрами в регионе поможет расширить ваш инвестиционный потенциал.