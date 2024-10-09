В Башкирии идёт набор на военную службу по контракту

Бойцы, подписавшие контракт, смогут получать выплаты до 3 млн 725 тыс. рублей. Её получат граждане, оформившие документы с Минобороны России. Контракт на военную службу могут заключить мужчины в возрасте до 65 лет. Среди желающих есть и женщины. Однако для них есть ограничения: заключать контракт они могут до 45 лет и с медицинским профильным образованием. За помощь в привлечении людей на контрактную службу волонтерам также предусмотрена выплата в размере 50 тыс. рублей.